Kuber Devta Ki Aarti Lyrics in Hindi: धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरि और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भगवान कुबेर की पूजा करने और उनकी आरती करने से घर में सुख-समृद्धि और धन-वैभव का आगमन होता है। धनतेरस की शाम दीपक जलाने के बाद भगवान कुबेर की आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस साल धनतेरस का पर्व 6 नवंबर आज है। आइए जानते हैं भगवान कुबेर की आरती के बारे में…

कुबेर जी की आरती (Kuber Devta Ki Aarti Lyrics in Hindi)

ॐ जय यक्ष कुबेर हरे,

स्वामी जय यक्ष जय यक्ष कुबेर हरे।

शरण पड़े भगतों के,

भण्डार कुबेर भरे।

॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े,

स्वामी भक्त कुबेर बड़े।

दैत्य दानव मानव से,

कई-कई युद्ध लड़े ॥

॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

स्वर्ण सिंहासन बैठे,

सिर पर छत्र फिरे,

स्वामी सिर पर छत्र फिरे।

योगिनी मंगल गावैं,

सब जय जय कार करैं॥

॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

गदा त्रिशूल हाथ में,

शस्त्र बहुत धरे,

स्वामी शस्त्र बहुत धरे।

दुख भय संकट मोचन,

धनुष टंकार करे॥

॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

भांति भांति के व्यंजन बहुत बने,

स्वामी व्यंजन बहुत बने।

मोहन भोग लगावैं,

साथ में उड़द चने॥

॥ ॐ जय यक्ष कुबेर हरे…॥

यक्ष कुबेर जी की आरती,

जो कोई नर गावे,

स्वामी जो कोई नर गावे ।

कहत प्रेमपाल स्वामी,

मनवांछित फल पावे।

॥ इति श्री कुबेर आरती ॥

कुबेर देव को आहुति देने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें।

जपतामुं महामन्त्रं होमकार्यो दिने दिने

दशसंख्य: कुबेरस्य मनुनेध्मैर्वटोद्भवै

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