Dhanvantari Aarti Lyrics in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही दिवाली का पांच दिवसीय पर्व आरंभ हो जाता है। आज देशभर में धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनत्रयोदशी को सोना-चांदी, वाहन, घर, प्रॉपर्टी, नए बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति, कौड़ी, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आज मां लक्ष्मी, कुबेर जी के साथ-साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा करने का विधान है।

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसी के कारण इस दिन धन्वंतरि भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। धन्वंतरि भगवान को आयुर्वेद, स्वास्थ्य और चिकित्सा के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है। इसलिए धनतेरस के दिन इनकी पूजा करने के साथ-साथ अंत में जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि जी देवा लिरिक्स आरती अवश्य करें। आइए जानते हैं भगवान धन्वंतरि की आरती …

धन्वंतरिजी की आरती लिरिक्स (Dhanvantari Ji Ki Aarti Lyrics)

जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि जी देवा।

जरा-रोग से पीड़ित, जन-जन सुख देवा।।जय धन्वं.।।

तुम समुद्र से निकले, अमृत कलश लिए।

देवासुर के संकट आकर दूर किए।।जय धन्वं.।।

आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया।

सदा स्वस्थ रहने का, साधन बतलाया।।जय धन्वं.।।

भुजा चार अति सुंदर, शंख सुधा धारी।

आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी।।जय धन्वं.।।

तुम को जो नित ध्यावे, रोग नहीं आवे।

असाध्य रोग भी उसका, निश्चय मिट जावे।।जय धन्वं.।।

हाथ जोड़कर प्रभुजी, दास खड़ा तेरा।

वैद्य-समाज तुम्हारे चरणों का घेरा।।जय धन्वं.।।

धन्वंतरिजी की आरती जो कोई नर गावे।

रोग-शोक न आए, सुख-समृद्धि पावे।।जय धन्वं.।।

भगवान धन्वंतरि के मंत्र

1- ॐ धन्वंतराये नमः।।

2- भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करके आरोग्य प्राप्त करने का मंत्र :

ॐ नमो भगवते महासुर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरायेः

अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।

त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप

श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री श्री श्री औषणचक्र नारायणाय नमः।।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।