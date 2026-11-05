Dhanteras 2026 Shopping Time Delhi, Noida, Kanpur, Ghaziabad, Lucknow, Patna: हिंदू पंचांग के अनुसार,हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। धनत्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन प्रकट होने के कारण इसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी जी की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन सोना-चांदी के अलावा गणेश-लक्ष्मी की तस्वीर, झाड़ू, पीली कौड़ी, कमलगट्टा, धनिया आदि लाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं शहर के अनुसार धनतेरस की खरीदारी का क्या है शुभ मुहूर्त…

Dhanteras 2026 LIVE: लक्ष्मी नारायण योग में धनतेरस कल, जानें खरीदारी का मुहूर्त, पूजा विधि सहित सबकुछ

धनतेरस 2026 खरीदारी का शुभ मुहूर्त

धनतेरस पूजा मुहूर्त – 06:02 पी एम से 07:57 पी एम

अवधि – 01 घण्टा 56 मिनट

अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक

अमृत काल – रात 10:30 बजे से 12:10 एएम तक

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 05:03 से 05:51 बजे तक

प्रदोष काल – 05:33 पी एम से 08:09 पी एम

वृषभ काल – 06:02 पी एम से 07:57 पी एम

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त (Dhanteras 2026 Gold-silver Purchase Timing)

धनत्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त – 10:30 ए एम से 06:37 ए एम, नवम्बर 07

अवधि – 20 घण्टे 07 मिनट

धनत्रयोदशी में शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 10:30 ए एम से 10:43 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 04:11 पी एम से 05:33 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:05 पी एम से 01:27 पी एम

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 08:49 पी एम से 10:27 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 12:05 ए एम से 04:59 ए एम, नवम्बर 07

शहर के अनुसार धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त (Dhanteras Puja Muhurat 2025 City Wise)

शहर मुहूर्त पुणे शाम 06:32 बजे से 08:31 बजे तक नई दिल्ली शाम 06:02 बजे से 07:57 बजे तक नोएडा शाम 06:01 बजे से 07:57 बजे तक गुरुग्राम शाम 06:03 बजे से 07:59 बजे तक गाजियाबाद शाम 06:01 बजे से 07:57 बजे तक मेरठ शाम 05:59 बजे से 07:55 बजे तक चंडीगढ़ शाम 06:00 बजे से 07:54 बजे तक जयपुर शाम 06:11 बजे से 08:07 बजे तक हैदराबाद शाम 06:15 बजे से 08:13 बजे तक चेन्नई शाम 06:14 बजे से 08:10 बजे तक कोलकाता शाम 05:28 बजे से 07:26 बजे तक मुंबई शाम 06:35 बजे से 08:35 बजे तक बेंगलुरु शाम 06:25 बजे से 08:20 बजे तक अहमदाबाद शाम 06:30 बजे से 08:28 बजे तक कानपुर शाम 05:53 बजे से 07:50 बजे तक लखनऊ शाम 05:50 बजे से 07:47 बजे तक पटना शाम 05:36 बजे से 07:33 बजे तक बिहार शाम 05:35 बजे से 07:32 बजे तक

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। अपने शहर के हिसाब के धनतेरस के शुभ मुहूर्त के लिए पंचांग अवश्य दें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।