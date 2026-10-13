धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में सुख-समृद्धि, आरोग्य और धन-वैभव का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदना मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार पर देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।

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धनतेरस तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11:45 बजे होगा। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा।

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धनतेरस 2026 शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2026 Shubh Muhurat)

धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 06 बजकर 19 मिनट से 08 बजकर 17 मिनट तक

प्रदोष काल: शाम 05 बजकर 49 मिनट से 08 बजकर 23 मिनट तक

वृषभ काल: शाम 06 बजकर 19 मिनट से 08 बजकर 17 मिनट तक

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धनतेरस का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण धनतेरस को धन्वंतरि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना की जाती है।

धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी को धन, वैभव और सुख-समृद्धि की देवी माना जाता है, जबकि भगवान कुबेर धन के रखवाले माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ करने, घर की साफ-सफाई रखने और दीपदान करने से सकारात्मकता आती है।

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