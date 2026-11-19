Devuthani Ekadashi 2026 Tulsi Niyam: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पौधे पर मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही श्री विष्णु को अति प्रिय है। इसी के कारण श्री हरि को भोग में तुलसी का दल चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना वह भोग नहीं ग्रहण करते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ उन्हें विधि पूर्वक जगाया जाता है। इसके साथ ही द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है।

ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए कि नहीं? अगर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना हो, तो क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी के पत्ते तोड़ने के धार्मिक नियम…

कब है देवउठनी एकादशी 2026? (Devuthani Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक है। ऐसे में स्मार्त परंपरा के अनुसार, गृहस्थ लोग 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखें। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले व्रती 21 नवंबर, शनिवार को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखें।

क्या देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। इसलिए आप देवउठनी एकादशी से पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख सकते हैं।

हालांकि, तुलसी के पत्तों को तोड़ने से जुड़े नियम अलग-अलग वैष्णव और पारिवारिक परंपराओं में कुछ भिन्न हो सकते हैं। कुछ परंपराओं में द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही होती है।

प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो में बताया है कि शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्तों या मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्रह्महत्या के समान पाप लग सकता है। तुलसी जी को चढ़ाया गया जल, स्पर्श और पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी गई है।

कब-कब तुलसी के पत्ते तोड़ने की है मनाही ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पत्ते एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, संक्रांति और ग्रहण काल में तोड़ने की मनाही होती है।

तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर क्यों रखें?

भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे में पूजा के लिए तुलसी अवश्य रखें। सूखी तुलसी की पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई परंपराओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है।

देवउठनी एकादशी पर कैसे करें तुलसी की पूजा

देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन सुबह स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। इसके साथ ही सिंदूर, अक्षत, फूल, भोग चढ़ाने के बाद घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को प्रणाम करके सुख-समृद्धि की कामना करें। इसके साथ ही विष्णु जी के मंत्र ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही शाम को भी घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के समीप बैठकर भागवत, गोपाल सहस्रनाम आदि पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर-तुलसी दल तोड़ने के नियमों में क्षेत्रीय और संप्रदायगत अंतर हो सकता है। इसलिए आप अपने घर की परंपरा का पालन करें।