Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देवुत्थान एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और इसी के साथ मांगलिक कामों की शुरुआत हो जाती है। इस साल 2026 देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में असमंजस की है कि व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा या फिर 21 नवंबर को। अगर आप भी इसी संशय में हैं, तो यहां जानिए देवउठनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का समय से लेकर धार्मिक महत्व तक….

कब है देवउठनी एकादशी 2026? (Devuthani Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होगी और 21 नवंबर , शनिवार को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में स्मार्त परंपरा के अनुसार, गृहस्थ लोग 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखें। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले साधक 21 नवंबर, शनिवार को गौण देवउठनी एकादशी का व्रत रखें।

देवउठनी एकादशी 2026 पारण का समय(Devuthani Ekadashi 2026 Paran Time)

20 अक्टूबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नंवबर को व्रत का पारण करें। ऐसे में आप 01:11 पी एम से 03:18 पी एम के बीच व्रत खोल सकते हैं।

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय – 12:07 पी एम

21 नवंबर को व्रत रखने वाले साधक 22 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत का पारण करें। इस दिन आप 06:49 ए एम से 08:56 ए एम के बीच व्रत खोल सकते हैं।

पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी।

ध्यान रखें कि ये नई दिल्ली के पंचांग पर आधार है। अन्य शहरों में व्रत के पूजा मुहूर्त और पारण का समय में अंतर हो सकता है। इसलिए इसका पालन करने से पहले योग्य पंडित या फिर पंचांग देखें।

देवउठनी एकादशी व्रत पर जपें ये मंत्र (Dev Uthani Ekadashi 2026 Vishnu Mantra)

ॐ अं वासुदेवाय नम:

ॐ आं संकर्षणाय नम:

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:

ॐ नारायणाय नम:

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ विष्णवे नम:

ॐ हूं विष्णवे नम:

देवउठनी एकादशी 2026 धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व है। पद्म पुराण उत्तर खंड के अनुसार, प्रबोधनी का माहात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन व्यक्ति उपवास करके हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ के बराबर फल पा सकता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख मिलता है। इसके साथ ही बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करने और व्रत का अनुष्ठान करने से पितरों को नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परमधाम में चले जाते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। किसी भी पूजा, पंचांग को अपने क्षेत्र के अनुसार अवश्य देखें या फिर अपने पंडित, ज्योतिषी से सलाह लें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।