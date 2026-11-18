Devuthani Ekadashi Kab Hai: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से ये एकादशी काफी खास होती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी ग्यारस, कैशिका एकादशी (दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में) आदि नामों से जाना जाता है। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर से आरंभ होकर 21 नवंबर तक है। ऐसे में देवउठनी एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पंचक, योग सहित अन्य जानकारियां…

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कब है देवउठनी एकादशी 2026? (Devuthani Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक है। ऐसे में स्मार्त परंपरा के अनुसार, गृहस्थ लोग 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखें। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले व्रती 21 नवंबर, शनिवार को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखें।

देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त 2026 (Devuthani Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 1 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट

गोधूलि मुहूर्त- शाम 5 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक

देवउठनी एकादशी 2026 में पारण का समय(Devuthani Ekadashi 2026 Paran Time)

20 नवंबर को व्रत रखने वाले व्रती 21 नवंबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दोपहर 01:11 पी एम से 03:18 पी एम के बीच व्रत खोल सकते हैं। इस दिन हरि वासर का समापन दोपहर 12:07 बजे होगा।

वहीं, 21 नवंबर को व्रत रखने वाले साधक 22 नवंबर को देवउठनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन आप 06:49 ए एम से 08:56 ए एम तक रहेगा।

देवउठनी एकादशी 2026 शुभ योग (Devuthani Ekadashi 2026 Shubh Yog)

देवउठनी एकादशी के दिन रवि के साथ वज्र योग का निर्माण हो रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन रवि योग सुबह 06:24 बजे से 21 नवंबर को सुबह 06:25 बजे तक रहेगा।

देवउठनी एकादशी पर भीष्म पंचक

पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन से भीष्म पंचक आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होगी। इसके साथ ही भीष्म पंचक आरंभ हो जाएगा।

देवउठनी एकादशी 2026 पूजा विधि (Devuthani Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह उठकर दैनिक कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत, तुलसी दल, फल, मिठाई आदि अर्पित करके जल चढ़ाएं। फिर घी का दीपक, धूप जलाकर विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र का जाप करने के साथ देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें और अंत में भगवान विष्णु की आरती कर लें।

शाम को आंगन या फिर पूजा स्थल में भगवान के पदचिन्ह के साथ गेरू और आटे से चौक बनाएं। इसके बाद गन्ने से मंडप सजा लें। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने के साथ विधि-विधान से पूजा करें और सूर्यास्त के बाद शंख, घंटी और थाली बजाकर उठो देव, बैठो देव, आंगुरिया चटकाओ देव जैसे पारंपरिक गीत गाकर जगाएं।

देवउठनी एकादशी व्रत पर जपें ये मंत्र (DevUthani Ekadashi 2026 Vishnu Mantra)

ॐ अं वासुदेवाय नम:

ॐ आं संकर्षणाय नम:

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:

ॐ नारायणाय नम:

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ विष्णवे नम:

ॐ हूं विष्णवे नम:

डिस्क्लेमर- ये द्रिक पंचांग के अनुसार दिया गया है। इसमें दी गई जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्वान या फिर धार्मिक ग्रंथ देख लें।