Devuthani Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व हैं। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एक-एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही मांगलिक और शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय सहित अन्य जानकारी…

देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवउठावनी एकादशी, देव ग्यारस और कार्तिकी एकादशी आदि के नाम से जानते हैं।

कब है देवउठनी एकादशी 2026? (Devuthani Ekadashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से आरंभ होकर 21 नवंबर, शनिवार को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक है। ऐसे में स्मार्त परंपरा के अनुसार, गृहस्थ लोग 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखें। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले साधक 21 नवंबर, शनिवार को गौण देवउठनी एकादशी का व्रत रखें।

देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2026 (Devuthani Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 1 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट

गोधूलि मुहूर्त- शाम 5 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक

देवउठनी एकादशी 2026 पारण का समय(Devuthani Ekadashi 2026 Paran Time)

20 नवंबर को व्रत रखने वाले व्रती 21 नंवबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दोपहर 01:11 पी एम से 03:18 पी एम के बीच व्रत खोल सकते हैं।

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय – 12:07 पी एम

वहीं, 21 नवंबर को व्रत रखने वाले साधक 22 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत का पारण करें। इस दिन आप 06:49 ए एम से 08:56 ए एम के बीच व्रत खोल सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी।

देवउठनी एकादशी व्रत पर जपें ये मंत्र (Dev Uthani Ekadashi 2026 Vishnu Mantra)

ॐ अं वासुदेवाय नम:

ॐ आं संकर्षणाय नम:

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:

ॐ नारायणाय नम:

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ विष्णवे नम:

ॐ हूं विष्णवे नम:

देवउठनी एकादशी 2026 धार्मिक महत्व (Dev Uthani Ekadashi 2026 Significance)

हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। पद्म पुराण के उत्तर खंड में इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार इस दिन व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ पुण्यों की वृद्धि होती है। इसके साथ ही धन-ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि के साथ सुख मिलता है। इसके साथ ही कई सौ राजसूय यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति हो सकती है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। किसी भी पूजा, पंचांग को अपने क्षेत्र के अनुसार अवश्य देखें या फिर अपने पंडित, ज्योतिषी से सलाह लें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।