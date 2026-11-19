Dev Uthani Ekadashi Date 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को पड़ रही है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

22 दिसंबर को व्यापार के दाता बुध करेंगे धनु राशि में गोचर; मेष, वृश्चिक, मिथुन और सिंह राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

देवउठनी एकादशी 2026 डेट (Dev Uthani Ekadashi 2026 Date)

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत: 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन: 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को किया जाएगा।

देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 01 मिनट से 05 बजकर 44 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 35 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 26 मिनट से 05 बजकर 52 मिनट तक

निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 34 मिनट तक

रवि योग: पूरे दिन

देवउठनी एकादशी पूजा विधि

देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें और देवउठनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें।

शाम के समय घर के आंगन में भगवान विष्णु के स्वागत के लिए दीपक जलाएं। मान्यता के अनुसार, इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। पूजा के बाद में भगवान विष्णु की आरती करें और परिवार की सुख-शांति, खुशहाली की कामना करें। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, अन्य सामग्री का दान करें।

एकादशी व्रत के प्रभावशाली मंत्र

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।

हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।

ॐ नारायणाय विद्महे।

वासुदेवाय धीमहि ।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

मां लक्ष्मी विनायक मंत्र

दन्ता भये चक्र दरो दधानं,

कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।

धृता ब्जया लिंगितमब्धि पुत्रया,

लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे।।

भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र

ॐ अं वासुदेवाय नम:।।

ॐ आं संकर्षणाय नम:।।

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:।।

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:।

विष्णु जी की आरती (Vishnu Ji Ki Aarti)

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥ॐ॥

जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥ॐ॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ॐ॥

तुम पूरण परमात्मा, तुम अंर्तयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ॐ॥

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ॐ॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ॐ॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे॥ॐ॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा॥ॐ॥

तन-मन-धन, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ॐ॥

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।