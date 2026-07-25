Devshayani Ekadashi 2026 Paran Time (देवशयनी एकादशी पर कब करें पारण): हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार, साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ रही है और हर एक एकादशी का अपना-अपना महत्व है। ऐसे ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाएंगे और देवउठनी एकादशी को जगेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार, एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप द्वादशी तिथि को विधिवत तरीके से पारण करते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर किस समय पारण करना शुभ होगा और विधि…

भविष्योत्तर पुराण में एकादशी का महत्व बताते हुए लिखा है कि जो भी एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को पारण करता है, तो उसे हर पापों से मुक्ति मिलने के साथ विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है।

एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशीदिने।

विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

देवशयनी एकादशी पारण का समय (Devshayani Ekadashi 2026 Paran Timings)

पंचांग के अनुसार, देवशयनी एकादशी का पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5 बजकर 40 मिनट से सुबह 8 बजकर 20 मिनट तक पारण करना सबसे शुभ माना जाता है।

देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि (Devshayani Ekadashi 2026 Paran Vidhi )

देवशयनी एकादशी के दिन दिनभर व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें पीला चंदन, फूल, माला, नैवेद्य, तुलसी दल के साथ भोग चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती, मंत्र, स्त्रोत का पाठ करें।

यदि एकादशी का संकल्प लिया था, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान… आपकी कृपा से मेरा एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। यदि इसमें कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें।

इसके बाद प्रसाद, तुलसी दल खाकर अपना व्रत खोल लें। इसके बाद सात्विक भोजन कर लें। इस बाद का ध्यान रखें कि पारण के दिन तामसिक भोजन , मांस-मदिरा का पान बिल्कुल भी न करें। इसके साथ ही ब्राह्मण, गौ या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार दान-दक्षिणा दें।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।