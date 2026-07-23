Devshayani Ekadashi Vrat Ke Niyam: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में पद्म पुराण, स्कंद पुराण सहित अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत करने के साथ-साथ कुछ नियमों का भी पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। बता दें कि इन नियमों के बारे में मुख्य रूप से पद्म पुराण, स्कंद पुराण और वैष्णव आचार परंपराओं में मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत को श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना करने के साथ अपनी इंद्रियों में संयम और सात्विक भोजन के साथ अपना दिन बिताना चाहिए। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है….

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पद्मपुराण में दिए गए इस श्लोक के अनुसार, जो व्यक्ति एकादशी के दिन संयमपूर्वक व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते गैं। वह श्री हरि विष्णु की कृपा पाते हैं।

एकादश्यां निराहारो भूत्वा भक्त्या जनार्दनम्।

पूजयित्वा विधानेन विष्णुलोकमवाप्नुयात्॥

श्लोक

जागरं च तथा कुर्यात् हरिवासरसंयुतम्।

गीतवादित्रनिर्घोषैः स्तुतिभिर्विष्णुमर्चयेत्॥

अर्थ: इस दिन भगवान विष्णु के लिए जागरण, स्तुति और भजन आदि करने की परंपरा बताई गई है।

देवशयनी एकादशी पर करें ये काम

अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो देवशयनी एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है।

देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें।

श्री विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य रखें। बिना इसके वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं।

भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, भगवद् स्मरण करें।

देवशयनी एकादशी के दिन दान देने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन अन्न, वस्त्र, धन, छाता आदि का दान करें।

देवशयनी एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें। आप चाहे, तो फल और जल पीकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं।

इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ जागरण अवश्य करें।

देवशयनी एकादशी का व्रत रखने के साथ द्वादशी तिथि को विधिवत रूप से व्रत का पारण अवश्य करें।

देवशयनी एकादशी पर न करें ये काम

देवशयनी एकादशी पर सात्विक भोजन ही करें। दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक मांस-मदिरा या फिर तामसिक भोजन का सेवन न करें।

अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो अन्न, नमक का सेवन बिल्कुल भी न करें।

इस दिन किसी से वाद-विवाद, असत्य, निंदा या फिर क्रोध न करें।

अपनी वाणी और कर्म को साफ रखें।

अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना शुरू कर दें।

देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का लोभ, छल, काम आदि न करें।

मांस, मदिरा और अशुद्ध भोजन से दूर रहें।

एकादशी तिथि को चावल खाने की मनाही होती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन चावल का सेवन न करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पुराणों में वर्णित कथाओं और वैष्णव परंपराओं के आधार पर तैयार किया गया है। देवशयनी एकादशी से जुड़े नियम, पूजा विधि और व्रत की परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों, संप्रदायों और परिवारों में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। इन नियमों को श्रद्धा और आस्था के रूप में समझें। किसी भी व्रत या उपवास का पालन अपनी स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा।