Devshayani Ekadashi 2026 (कब है देवशयनी एकादशी): हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से अगले 4 माह के लिए भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालेंगे। देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास आरंभ हो जाएंगे और इसके साथ ही शादी-विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य संस्कार आदि का मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। इस अवधि में व्रत, पूजा, दान और विष्णु-भक्ति का विशेष फल बताया गया है। इस साल देवशयनी एकादशी की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व…

देवशयनी एकादशी 2026 तिथि (Devshayani Ekadashi 2026 Tithi)

पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 13 मिनट से आरंभ हो रही हैं, जो अगले दिन यानी 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा।

देवशयनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त (Devshayani Ekadashi 2026 Pujan Muhurat)

देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 4 बजकर 17 मिनट से सुबह 6 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस उत्तम मुहूर्त के अलावा आप शाम और अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं।

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से 12:55 बजे तक

संध्या पूजन मुहूर्त: शाम 07:17 बजे से रात 08:19 बजे तक

देवशयनी एकादशी पारण का समय (Devshayani Ekadashi 2026 Paran Timings)

किसी भी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी का पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5 बजकर 40 मिनट से सुबह 8 बजकर 20 मिनट तक पारण करना सबसे शुभ माना जाता है।

देवशयनी एकादशी 2026 महत्व (Devshayani Ekadashi 2026 Significance)

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के बाद में पद्म पुराण, स्कन्द पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण आदि पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और इसके साथ ही चातुर्मास आरंभ हो जाएंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन जप, तप, दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही पापों से नाश मिल सकता है।

पद्म पुराण में देवशयनी एकादशी को महत्व को बताते हुए लिखा है कि हे जगन्नाथ! आपके शयन करने पर जगत मानों सो रहा है और आपके जागने पर वह भी जग जाता है।

त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्।

विबुद्धे च विबुध्येत प्रसन्नो मे भवाच्युत॥

वहीं भविष्योत्तर पुराण में एकादशी का महत्व बताते हुए लिखा है कि जो भी एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को पारण करता है, तो उसे हर पापों से मुक्ति मिलने के साथ विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है।

एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशीदिने।

विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

स्कन्द पुराण की बात करें, तो इसमें एक श्लोक देते हुए लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को लोकपालक भगवान जनार्दन क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करते हैं।

आषाढे शुक्लपक्षस्य एकादश्यां जनार्दनः।

शेते योगनिद्रया देवः क्षीराब्धौ लोकपालकः॥

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।