Devshayani Ekadashi Vishnu Shayan Mantra: हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से अगले 4 माह के लिए विष्णु जी सृष्टि के संचार का कार्यबार शिव जी को सौंपकर क्षीरसागर में योगनिद्रा के लिए चले जाएंगे। इसके साथ ही चातुर्मास आरंभ हो जाएंगे। इन चार माह को भगवान विष्णु का शयन काल होता है। ऐसे में आप भी अगर देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विधिवत तरीके से शयन करना चाहते हैं, तो पद्म पुराण में दिए हुए इस मंत्र को पढ़ने के साथ विधिवत तरीके से शयन करा सकते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर श्री विष्णु को शयन करने का मंत्र और विधि…

देवशयनी एकादशी 2026 तिथि (Devshayani Ekadashi 2026 Tithi)

पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 13 मिनट से आरंभ हो रही हैं, जो अगले दिन यानी 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा।

भगवान विष्णु को शयन कराने का मंत्र

भगवान विष्णु जी के इस मंत्र के बारे में पद्मपुराण के उत्तरखण्ड के अध्याय 64 में श्लोक 15 दिया गया है। श्लोक इस प्रकार से है-

श्लोक

सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्तं भवेदिदम्।

विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत्सर्वं चराचरम्॥

अर्थ-

हे जगन्नाथ! जब आप योगनिद्रा में शयन करते हैं, तब यह समस्त चराचर जगत भी जैसे नींद में चला जाता है और जब आप जागृत होते हैं, तब समस्त सृष्टि भी पुनः जागृत हो जाती है।

भगवान विष्णु को शयन कराने की विधि

देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर इस संकल्प मंत्र को बोले और फिर इसे श्री हरि पर चढ़ा दें।

देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र

सत्यस्थ: सत्यसंकल्प: सत्यवित् सत्यदस्तथा।

धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्मविवर्जित:।।

कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यं तथैव च।

श्रीपतिर्नृपति: श्रीमान् सर्वस्यपतिरूर्जित:।

फिर श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले श्री हरि विष्णु को पंचामृत, शहद, दूध, गंगाजल आदि से स्नान करना के बाद वस्त्र, श्रृंगार धारण कर लें। इसके बाद पीले फूल, माला, पीला चंदन का तिलक, नैवेद्य चढ़ाने के साथ तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान के समक्ष शय्या यानी एक आसन, पलंग या फिर वस्त्र अर्पित करें और इस शयन मंत्र को बोले..

श्लोक

सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्तं भवेदिदम्।

विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत्सर्वं चराचरम्॥

मंत्र पढ़ने के बाद बोले- हे श्रीहरि! आज देवशयनी एकादशी से आप क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करें। आपकी कृपा से हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो तथा चातुर्मास मंगलमय व्यतीत हो।

अंत में आरती करने के बाद क्षमा मांग लें और इस मंत्र को बोले।

क्षमा मंत्र

भक्तस्तुतो भक्तपर: कीर्तिद: कीर्तिवर्धन:।

कीर्तिर्दीप्ति: क्षमाकान्तिर्भक्तश्चैव दया परा।।

देवशयनी एकादशी पर इन मंत्रों का जाप करना है लाभकारी

ऊँ श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो: तुलसी प्रचोदयात।

ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि, तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् ।।

मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः। मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥

ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।

ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।