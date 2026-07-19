Devshayani Ekadashi 2026: शास्त्रों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो चार महीनों तक चलता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जबकि जप, तप, दान, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। आइए जानते हैं तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व…

देवशयनी एकादशी 2026 तिथि (Kab Hai Devshayani Ekadashi 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार साल 2026 में आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 24 जुलाई को सुबह 09:13 बजे होगा। यह तिथि 25 जुलाई को सुबह 11:35 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा।

देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:16 बजे से सुबह 04:57 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक

संध्या काल मुहूर्त- शाम 07:17 बजे से रात 08:19 बजे तक

पारण का समय- 26 जुलाई को सुबह 05:38 बजे से सुबह 08:22 बजे बजे तक

देवशयनी (हरिशयनी) एकादशी का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु चार महीनों के लिए योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं और देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर जागते हैं। इस कारण देवशयनी एकादशी से आरंभ होने वाले चातुर्मास में साधना, भक्ति, व्रत, कथा-श्रवण, दान-पुण्य और सात्विक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, श्रीहरि का पूजन करने, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पापों का क्षय होता है, सुख-समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।