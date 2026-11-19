Dev Uthani Ekadashi 2026 Vrat Niyam: देवउठनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है। पंचांग अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हर साल यह व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा करने, तुलसी की आराधना करने और व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। वहीं इस एकादशी को लेकर शास्त्रो में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

कल या परसों कब है देवउठनी एकादशी, जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और आरती

देवउठनी एकादशी पर क्या करें?

सुबह जल्दी उठें

एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ करें।

भगवान विष्णु की पूजा करें

इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। श्रीहरि को पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल भी किया जाता है।

तुलसी के पास दीपक जलाएं

देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

व्रत कथा और विष्णु मंत्र का पाठ करें

इस दिन देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। साथ ही ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की आरती करना भी शुभ माना जाता है।

रात्रि में भजन-कीर्तन करें

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के अवसर पर भजन-कीर्तन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। कई जगहों पर शंख और घंटी बजाकर भगवान को जगाने की परंपरा भी निभाई जाती है।

जरूरतमंदों को दान दें

एकादशी पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों का दान करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी पुण्यदायी माना जाता है।

देवउठनी एकादशी पर क्या न करें?

चावल और अनाज का सेवन न करें

एकादशी व्रत में चावल, गेहूं, दाल और सामान्य अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। व्रत रखने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार फलाहार या सात्विक व्रत भोजन कर सकते हैं।

तुलसी के पत्ते न तोड़ें

धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें।

मांस-मदिरा से दूर रहें

इस दिन नॉनवेज, शराब और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन से भी परहेज करने की परंपरा है।

किसी का अपमान न करें

एकादशी के दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, क्रोध करना और दूसरों का अपमान करना उचित नहीं माना जाता।

दिन में सोने से बचें

व्रत के दिन दिन में सोने से बचना चाहिए। अपना समय पूजा-पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक कार्यों में लगाएं। साथ ही ब्रह्राचर्य का पालन करें।

द्वादशी पर पारण करना न भूलें

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में करना चाहिए। हरि वासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए।

देवउठनी एकादशी पर व्रत रखने वाले इन बातों का रखें ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत में नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन व्रत अपनी शारीरिक क्षमता और सेहत के अनुसार ही रखना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रख सकते, वे फलाहार या दूध आदि लेकर भी व्रत कर सकते हैं।

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