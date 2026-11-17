Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होगा और फिर से मांगलिक और शुभ कार्य होना आरंभ हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ-साथ विधिवत तरीके से उन्हें जगाया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। इसके साथ ही जानिए श्री हरि विष्णु को जगाने की पूजा विधि और धार्मिक महत्व…

Devuthani Ekadashi 2026: 20 या 21 नवंबर, कब है देवउठनी एकादशी? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

देवउठनी एकादशी 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से आरंभ होकर 21 नवंबर, शनिवार को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक है। ऐसे में स्मार्त परंपरा के अनुसार, गृहस्थ लोग 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखें। वहीं, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले साधक 21 नवंबर, शनिवार को गौण देवउठनी एकादशी का व्रत रखें।

देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2026 (Devuthani Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 1 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट

गोधूलि मुहूर्त- शाम 5 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने की संपूर्ण विधि

देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वह अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें।

पूजा स्थल की सफाई करने के बाद एक लकड़ी की चौकी या फिर पूजा घर में पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु-लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।

अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। भगवान के चरणों में फूल, माला चढ़ाने के साथ पीला चंदन लगाएं। इसके साथ ही तुलसी दल, पीले फल, मिठाई के साथ पंचामृत चढाएं।

शाम को समय आंगन या पूजा स्थल में रंगोली बनाएं और भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाएं। इसके बाद गन्ने से मंडप सजाकर उसके नीच भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को स्थापित करके विधिवत पूजा करें। इसके बाद शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने की परंपरा है। इसके बाद भगवान की आरती करें और भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें।

भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र

उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगत्पते।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। किसी भी पूजा, पंचांग को अपने क्षेत्र के अनुसार अवश्य देखें या फिर अपने पंडित, ज्योतिषी से सलाह लें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।