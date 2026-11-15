Dev Uthani Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन हो जाता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त…

देवउठनी एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2026 Date)

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत: 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन: 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को किया जाएगा।

देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 01 मिनट से 05 बजकर 44 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 35 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 26 मिनट से 05 बजकर 52 मिनट तक

निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 34 मिनट तक

रवि योग: पूरे दिन

देवउठनी एकादशी 2026 पूजा विधि

देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान और आंगन की सफाई करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी दल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को शंख और घंटी बजाकर जगाने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनें।

वहीं इस दिन कई स्थानों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त के अनुसार पारण करें।

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