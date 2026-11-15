Dev Deepawali Kab Hai 2026 :देव दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में बेहद खास और पवित्र माना जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस खुशी में सभी देवी-देवताओं ने काशी में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी वजह से इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन वाराणसी के गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। आइए जानते हैं इस साल देव दीपावली कब मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त…

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देव दीपावली तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 नवंबर, सोमवार के दिन रात में 11 बजकर 42 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन यानी 24 नवंबर, मंगलवार के दिन रात में 8 बजकर 24 मिनट तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। बता दें कि देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसे में देव दीपावली 24 नवंबर को मनाई जाएगी।

देव दीपावली शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 03 मिनट से 05 बजकर 57 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 36 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 22 मिनट से 05 बजकर 49 मिनट तक

निशीथ मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 41 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 06 बजकर 51 मिनट से 11 बजकर 25 मिनट तक

देव दीपावली का धार्मिक महत्व

शिव पुराण के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। इस खुशी में देवताओं ने स्वर्ग से धरती पर आकर दीपोत्सव मनाया था। इसलिए इस दिन को देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देव दीपावली पर गंगा स्नान, दीपदान और भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में दीपदान करने से जीवन के कष्ट दूर होने और घर में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है।

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