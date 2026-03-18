Darsh Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, तब पड़ने वाली अमावस्या को विशेष रूप से दर्श अमावस्या कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, इस बार दर्श अमावस्या की शुरुआत 18 मार्च की सुबह 8 बजकर 25 मिनट से हो चुकी है, जो 19 मार्च की सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। इस अवधि में किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए, लेकिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और स्नान जैसे शुभ कर्मों के लिए यह समय अत्यंत फलदायी होता है। दर्श अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, खासकर गंगा स्नान, अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान देना और पितरों के नाम से तर्पण करना भी लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

इसके अलावा, इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी चालीसा का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं चल रही हों या मानसिक अशांति हो, तो इस पाठ के माध्यम से राहत मिल सकती है।

तुलसी चालीसा | Tulsi Chalisa

।। दोहा ।।

श्री तुलसी महारानी, करूं विनय सिरनाय।

जो मम हो संकट विकट, दीजै मात नशाय।।

॥ चौपाई ।।

नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी।

दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना।।

विष्णुप्रिया जय जयतिभवानि, तिहूँ लोक की हो सुखखानी।

भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।।

जिन घर तव नहिं होय निवासा, उस पर करहिं विष्णु नहिं बासा।

करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहिके काज होय सब पूरन।।

कातिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा।

तव पूजन जो करैं कुंवारी, पावै सुन्दर वर सुकुमारी।।

कर जो पूजन नितप्रति नारी, सुख सम्पत्ति से होय सुखारी।

वृद्धा नारी करै जो पूजन, मिले भक्ति होवै पुलकित मन।।

श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई।

कथा भागवत यज्ञ करावै, तुम बिन नहीं सफलता पावै।।

छायो तब प्रताप जगभारी, ध्यावत तुमहिं सकल चितधारी।

तुम्हीं मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिधि होवै क्षण में॥।

औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता,

देव रिषी मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी।।

वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहिं पाया।

नमो नमो जै जै सुखकारनि, नमो नमो जै दुखनिवारनि।।

नमो नमो सुखसम्पति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी।

नमो नमो भक्तन दुःख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी।।

नमो नमो भव पार उतारनि, नमो नमो परलोक सुधारनि।

नमो नमो निज भक्त उबारनि, नमो नमो जनकाज संवारनि।।

नमो नमो जय कुमति नशावनि, नमो नमो सुख उपजावनि।

जयति जयति जय तुलसीमाई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई।।

निजजन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।

करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरण आशा करहु हमारी।।

शरण चरण कर जोरि मनाऊं, निशदिन तेरे ही गुण गाऊं।

क्रहु मात यह अब मोपर दाया, निर्मल होय सकल ममकाया।।

मंगू मात यह बर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै।

जनूं नहिं कुछ नेम अचारा, छमहु मात अपराध हमारा।।

बरह मास करै जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा।

प्रथमहि गंगाजल मंगवावे, फिर सुन्दर स्नान करावे।।

चन्दन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।

करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।।

पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुति करे मात तुलसा की।

यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहिं रहै क्लेशा।।

करै मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिध हुई जाहीं।

है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।।

तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हरी महिमा सब जग जानी।

भाव ना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे।।

॥ दोहा ।।

यह श्रीतुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय।

गोविन्द सो फल पावही जो मन इच्छा होय।

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