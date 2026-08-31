Aaj Ka Panchang 31 August 2026 (आज का पंचांग 31 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं द्वितीय चातुर्मास का 7वाँ दिन, कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, महा सन्कद हर चतुर्थी, हेरम्ब संकष्टी, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Kajari Teej 2026 Date : कजरी तीज पर पंचक का साया, जानिए तिथि शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:02 AM

सूर्यास्त – 6:40 PM

चन्द्रोदय – Aug 31 8:24 PM

चन्द्रास्त – Sep 01 9:49 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

31 अगस्त या 01 सितंबर कब है हेरंब संकष्टी चतुर्थी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय और महत्व

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया – Aug 30 09:37 AM – Aug 31 08:51 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – Aug 31 08:51 AM – Sep 01 07:42 AM

आज का नक्षत्र

रेवती – Aug 31 03:44 AM – Sep 01 03:23 AM

अश्विनी – Sep 01 03:23 AM – Sep 02 02:42 AM

आज का करण

विष्टि – Aug 30 09:17 PM – Aug 31 08:51 AM

बव – Aug 31 08:51 AM – Aug 31 08:19 PM

बालव – Aug 31 08:19 PM – Sep 01 07:42 AM

Kajari Teej Vrat Katha 2026: इस व्रत कथा के बिना अधूरा है कजरी तीज का व्रत, यहां पढ़ें संपूर्ण व्रत कथा

आज का योग

गण्ड – Aug 31 03:45 AM – Sep 01 01:50 AM

वृद्धि – Sep 01 01:50 AM – Sep 01 11:38 PM

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वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी

कजरी तीज

संकष्टी गणेश चतुर्थी

अशुभ काल

राहुकाल – 7:37 AM – 9:12 AM

यम गण्ड – 10:46 AM – 12:21 PM

कुलिक – 1:56 PM – 3:30 PM

दुर्मुहूर्त – 12:46 PM – 01:37 PM, 03:18 PM – 04:08 PM

वर्ज्यम् – 03:33 PM – 05:08 PM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 AM – 12:46 PM

अमृत काल – 01:00 AM – 02:35 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:27 AM – 05:15 AM

आनन्दादि योग

मातंग Upto – 03:23 AM

राक्षस

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सितम्बर 01, 03:23 AM तक मीन राशि उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।