Aaj Ka Panchang 01 September 2026 (आज का पंचांग 01 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं द्वितीय चातुर्मास का 8वाँ दिन, नाग पञ्चम, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, विडाल योग, ज्वालामुखी योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Pitru Paksha 2026 Date: सितंबर में कब से शुरू होगा पितृ पक्ष, जानिए पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक की तिथियां और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:03 AM

सूर्यास्त – 6:39 PM

चन्द्रोदय – Sep 01 9:00 PM

चन्द्रास्त – Sep 02 10:54 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

Aja Ekadashi 2026 Date: सितंबर में कब है अजा एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – Aug 31 08:51 AM – Sep 01 07:42 AM

कृष्ण पक्ष पंचमी – Sep 01 07:42 AM – Sep 02 06:12 AM

Budhaditya Rajyoga 2026: 17 सितंबर को बुध की राशि में बनेगा बुधादित्य राजयोग, कन्या, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

आज का नक्षत्र

अश्विनी – Sep 01 03:23 AM – Sep 02 02:42 AM

भरणी – Sep 02 02:42 AM – Sep 03 01:43 AM

आज का करण

बालव – Aug 31 08:19 PM – Sep 01 07:42 AM

कौलव – Sep 01 07:42 AM – Sep 01 07:00 PM

तैतिल – Sep 01 07:00 PM – Sep 02 06:13 AM

Bhadra Rajyog 2026: 7 सितंबर को बुध बनाएंगे भद्र महापुरुष राजयोग, कन्या, वृष, कुंभ और सिंह राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग

आज का योग

वृद्धि – Sep 01 01:50 AM – Sep 01 11:38 PM

ध्रुव – Sep 01 11:38 PM – Sep 02 09:11 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

रक्षा पंचमी

Shani Margi 2026: 30 साल बाद कर्मफल दाता शनि देव चलेंगे सीधी चाल, मकर, वृष, तुला और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

अशुभ काल

राहुकाल – 3:30 PM – 5:04 PM

यम गण्ड – 9:12 AM – 10:46 AM

कुलिक – 12:21 PM – 1:55 PM

दुर्मुहूर्त – 08:34 AM – 09:24 AM, 11:12 PM – 11:58 PM

वर्ज्यम् – 10:48 PM – 12:21 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:55 AM – 12:46 PM

अमृत काल – 07:42 PM – 09:16 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:27 AM – 05:15 AM

आनन्दादि योग

अमृत Upto – 02:42 AM

मुसल

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।