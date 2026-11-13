Chhath Puja Nahay Khay 2026: हिंदू धर्म में छठ महापर्व का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो रहा है। पहले दिन नहाय-खाय के साथ आरंभ हो रहा है। यह पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रती पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर मनाया जाता हैं।

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का शुभारंभ होता है। इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि छठी मैया की विधि-विधान से पूजा करने और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही संतान को सुख, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

छठ पूजा 2026 की तिथियां

इस साल छठ महापर्व 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर 2026 तक चलेगा। जानें चार दिनों का पूरा कार्यक्रम।

13 नवंबर 2026, शुक्रवार: नहाय-खाय

14 नवंबर 2026, शनिवार: खरना

15 नवंबर 2026, रविवार: संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य)

16 नवंबर 2026, सोमवार: उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) और पारण

नहाय-खाय 2026 की पूजा विधि (Nahaye Khaye Puja Vidhi)

नहाय-खाय के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।

इसके बाद घर और रसोई की अच्छी तरह साफ-सफाई करें।

स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का सात्विक भोजन तैयार करें।

भोजन में सेंधा नमक और शुद्ध घी का इस्तेमाल करें।

सबसे पहले व्रती भोजन ग्रहण करें और फिर परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में भोजन करें।

नहाय-खाय के दिन सूर्यदेव के मंत्र (Surya Mantra)

नहाय-खाय के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा और आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।

सूर्यदेव का सरल मंत्र

ॐ सूर्याय नमः।

सूर्यदेव का बीज मंत्र

ॐ घृणिः सूर्याय नमः।

सूर्यदेव का प्रणाम मंत्र

ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्॥

इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है।

छठ पूजा के चार दिनों का महत्व

पहला दिन: नहाय-खाय

छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय होता है। इस दिन व्रती स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल इस दिन का प्रमुख भोजन माना जाता है।

दूसरा दिन: खरना

छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यदेव की पूजा करने के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है।

तीसरा दिन: संध्या अर्घ्य

छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती बांस के सूप और दौरे में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना और अन्य पूजन सामग्री सजाकर छठ घाट पर पहुंचते हैं। शाम के समय जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है।

चौथा दिन: उषा अर्घ्य और पारण

छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सुबह सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं और सूर्य की पहली किरण के साथ अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके बाद छठी मैया की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होता है।

नहाय-खाय का महत्व

छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय कहलाता है। इस दिन व्रती स्नान करके अपने शरीर और मन की शुद्धि का संकल्प लेते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, छठ पूजा में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

नहाय-खाय के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। कई श्रद्धालु गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ मानते हैं। इसके बाद घर की साफ-सफाई की जाती है और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है।

इस दिन मुख्य रूप से लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल बनाया जाता है। भोजन तैयार करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले व्रती भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं।

मान्यता है कि नहाय-खाय के साथ व्रती चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के कठिन नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग, ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। पूजा की तिथि, मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा विधि आदि अपने स्थानीय पंचांग से पुष्टि करने के बाद ही करें। यहां दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है।