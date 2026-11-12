Chhath Puja 2026 Vrat Katha: हिंदू धर्म में छठ पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य के साथ-साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ महापर्व आरंभ होता है, जो सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। इस दौरान नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य होता है। इस दौरान सच्चे मन और श्रद्धा से छठी मैया की पूजा करने से संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में भगवान श्रीराम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं, द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। आइए जानते हैं छठी मैया की व्रत कथा…

छठ पूजा 2026 कब से कब तक

13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) – नहाय-खाय

14 नवंबर 2026 (शनिवार) – खरना

15 नवंबर 2026 (रविवार) – संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य)

16 नवंबर 2026 (सोमवार) – उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) और व्रत का पारण

छठ पूजा की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से काफी दुखी रहती थीं।​ विवाह के काफी समय बाद भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुंचे और अपने मन की व्यथा बताई। तब उन्होंने राजा प्रियव्रत को पुत्र सुख पाने के लिए एक यज्ञ करने को कहा।

कश्यप ऋषि के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि और मुनियों की मदद से यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद रानी मालिनी को यज्ञ का खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया गया।

उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन वैद्य ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वे उस पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का भी फैसला कर लिया।

जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देवी देवसेना प्रकट हुईं। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि उनका नाम षष्ठी है. तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो।

देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि आप जिस भी शुभ मनोकामना से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं, वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है. छठ पूजा करने से संतान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है।

छठ पूजा की दूसरी पौराणिक कथा- महाभारत काल में सुकन्या ने किया था सूर्य देव का व्रत

छठ पूजा से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा महाभारत काल की बताई जाती है। लोक मान्यता के अनुसार, प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा की एक हजार रानियां थीं, लेकिन उनसे केवल एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुकन्या था। वह अपने माता-पिता की लाडली थी। एक दिन सुकन्या जंगल में फूल तोड़ने गई, वहां उसने एक ऋषि (च्यवन ऋषि) को देखा जिनका शरीर मिट्टी में ढक गया था और सिर्फ आंखें दिख रही थीं। सुकन्या ने गलती से उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया।

जब सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो राजा ने शांति बनाए रखने के लिए उसका विवाह ऋषि च्यवन से कर दिया। एक दिन सुकन्या झील पर पानी लेने गई, वहां उसने एक नाग कन्या को सुंदर कपड़ों और गहनों में सूर्य की पूजा करते देखा। सुकन्या ने पूछा कि वह किसकी पूजा कर रही है। नाग कन्या ने बताया कि कार्तिक महीने में सूर्य देव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुकन्या ने भी उसी तरह से व्रत किया और इसके फलस्वरूप उसके पति को फिर से देखने की शक्ति मिल गई।

श्री राम और माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्रीराम को ब्रह्महत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि-मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्रीराम और माता सीता ने छह दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी।

द्रौपदी ने रखा था छठ का व्रत

द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर, दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से निभाई जाती है।

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