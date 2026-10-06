Chhath Puja 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व आरंभ हो जाता है, जो सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दौरान व्रती अपने बच्चे की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। इस पर्व का आरंभ नहाय-खाय से होता है। इसके बाद खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है। आइए जानते हैं साल 2026 में कब से आरंभ होने वाला है छठ महापर्व…

कब से कब तक है छठ महापर्व 2026? (Chhath Puja 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, छठ महापर्व का आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शुरू हो जाता है, जो सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। इस पर्व का सबसे मुख्य दिन षष्ठी तिथि को माना जाता है। खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं, जो अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ पूरा होता है। ऐसे में इस साल छठ महापर्व 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर को समाप्त होगा।

छठ पूजा की तिथियां (Chhath Puja 2026 Date)

नहाय-खाय- 13 नवंबर 2026

छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती नदी, तालाब या किसी पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन भोजन में लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने की परंपरा है।

खरना: 14 नवंबर 2026

छठ महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूजा का सामान एकत्र करने के साथ शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद बनाते हैं। कई जगहों पर गुड़ की खीर के अलावा रसियाव और रोटी खाने की परंपरा है। लेकिन क्षेत्रीय परंपरा में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसके बाद विधिवत पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद से करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। इस दौरान व्रती जल और अन्न का त्याग कर देते हैं।

संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर 2026

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री को सूप में रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को नई दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होगा। शहर के अनुसार सूर्यास्त के समय में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है।

उषा अर्घ्य: 16 नवंबर 2026

छठ महापर्व का समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती सुबह घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन नई दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 44 मिनट पर होगा। उषा अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे के व्रत का पारण कर दिया जाता है। शहर के अनुसार सूर्योदय के समय में भिन्नता हो सकती है।

छठ पूजा 2026 कैलेंडर

13 नवंबर: नहाय-खाय

14 नवंबर: खरना

15 नवंबर: संध्या अर्घ्य

16 नवंबर: उषा अर्घ्य

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग, ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। पूजा की तिथि, मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा विधि आदि अपने स्थानीय पंचांग से पुष्टि करने के बाद ही करें। यहां दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है।