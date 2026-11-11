Chhath 2026: बिहार सहित देशभर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ पर्व आरंभ हो जाता है, जो सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती महिलाएं और पुरुष अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। बता दें कि इस साल छठ महापर्व 13 नवंबर से आरंभ हो रहा है। आइए जानते हैं नहाय खाय, खरना से लेकर उषा अर्घ्य का मुहूर्त।

छठ पूजा 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। सप्तमी तिथि 12 नवंबर को शाम 06:09 बजे से आरंभ हो रही है, जो 13 नवंबर को रात 08:42 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से छठ महापर्व 13 नवंबर 2026, शुक्रवार से आरंभ होगा।

छठ पर्व का सबसे मुख्य दिन षष्ठी तिथि को माना जाता है। खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं, जो अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है।

13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) – नहाय-खाय

14 नवंबर 2026 (शनिवार) – खरना

15 नवंबर 2026 (रविवार) – संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य)

16 नवंबर 2026 (सोमवार) – उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) और व्रत का पारण

नहाय-खाय- 13 नवंबर 2026

छठ महापर्व के पहले दिन को नहाय खाय के नाम से जानते हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ आरंभ होता है। इस दिन व्रती स्नान आदि करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। छठ के पहले दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाया जाता है।

खरना: 14 नवंबर 2026

छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। ये कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि को होता है। इस दिन व्रत और पूजा का संपूर्ण सामान एकत्र करती हैं। इसके साथ ही शाम के समय गुड़ की खीर या फिर गन्ने के रस और चावल की खीर बनाई जाती हैं। कई जगहों पर रोटी भी बनाई जाती है। इसके बाद छठी मैया की विधिवत पूजा करने के साथ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही व्रती का करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है।

संध्या अर्घ्य: 15 नवंबर 2026

छठ महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इस दिन शाम को व्रती घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना सहित अन्य पूजा सामग्री को रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को नई दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होगा। शहर के अनुसार सूर्यास्त के समय में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है।

उषा अर्घ्य: 16 नवंबर 2026

छठ महापर्व का चौथा दिन और समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन व्रती सुबह घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने व्रत का पारण करते हैं। बता दें कि इस दिन नई दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 44 मिनट पर होगा। शहर के अनुसार सूर्योदय के समय अंतर हो सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग, ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। पूजा की तिथि, मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा विधि आदि अपने स्थानीय पंचांग से पुष्टि करने के बाद ही करें। यहां दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है।