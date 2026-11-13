Chhathi Maiya Ki Aarti, Chhath Puja Aarti Lyrics in Hindi: आज से छठ महापर्व आरंभ हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ महापर्व आरंभ होता है, जो सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का समाप्त होता है। ये महापर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित देश के कई अन्य राज्यों में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

आज नहाय-खाय के साथ छठ पर्व आरंभ हो रहा है। इसके बाद दूसरे दिन खरना करने के साथ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करती है। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, जब संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सप्तमी तिथि की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है। व्रती अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए सूर्य देव के साथ छठी मैया की आराधना करते हैं। इस अवसर पर छठी माता की आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं छठी मैया की संपूर्ण आरती जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए के संपूर्ण बोल….

Chhath Puja 2026 Katha: छठ पूजा में अवश्य पढ़ें यह कथा, छठी मैया पूरी करती हैं हर कामना

छठ मईया की आरती (Chhath Mata Aarti Lyrics)

जय छठी मईया ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

अमरुदवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

शरीफवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥जय॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

सभे फलवा जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेड़राए॥जय॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥जय॥

छठ का लोक गीत

केरवा जे फरेला घवद से/ ओह पर सुगा मेड़राय

उ जे खबरी जनइबो अदिक (सूरज) से/ सुगा देले जुठियाए

उ जे मरबो रे सुगवा धनुक से/ सुगा गिरे मुरझाय

उ जे सुगनी जे रोए ले वियोग से/ आदित होइ ना सहाय

देव होइ ना सहाय।

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