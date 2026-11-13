Chhath Puja 2026 Bhajan: छठ महापर्व 13 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जो 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आरंभ नहाय खाय, खरना, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। इस दौरान व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। ये महापर्व आते ही चारों ओर छठी मैया के गीतों की गूंज से सुनाई देता है। इन गीतों में मां की ममता, संतान की लंबी उम्र, पति की खुशहाली से लेकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना छिपी होती है। पहिले पहिले हम कईनी, कांच ही बांस के बहंगिया और उग हे सुरुज देव जैसे भोजपुरी छठ गीतों से बिना छठ महापर्व की रौनक अधूरी सी लगती है। अगर आप भी छठ पूजा के दौरान छठी मैया के भक्ति गीत गाना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें कुछ प्रसिद्ध और पारंपरिक अंदाज में रचे गए गीतों के बोल..

Chhath Puja 2026 Katha: छठ पूजा में अवश्य पढ़ें यह कथा, छठी मैया पूरी करती हैं हर मनोकामना

छठी मैया गीत 1

पहिले पहिले हम कईनी,

छठी मईया वरत तोहार ,

करिह छमा छठी मईया,

भूल-चुक गलती हमार ,

गोदी के बालकवा के दिह,

छठी मईया ममता दुलार ,

पिया के स्नेहिया बनइहा,

मईया दिह सुख सार ,

नारियल केलवा घवुद्वा ,

सजल नदिया किनार ,

सुनिह अरज छठी मईया ,

बढे कुल परिवार…

छठी मैया गीत 2

कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाय

कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाय

तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाय

ओहरे जे बारी छठि मैया, बहंगी उनका के जाय…

छठी मैया गीत 3

कांच ही बांस हम मंगाइब,

जेकर बहंगी बनाइव,

बहंगी के फूल से सजाइव,

उसमें सुपवा सजाय,

सुपवा में पकवान सजाय,

साथ में कचमनीयां सजाय,

कांधे पर लिहलन बाबू,

बहंगी गंगा घाट पहुंचाय,

उनखर मम्मी करतन घठ व्रतीया

मन में कइलन बड़ी आस,

आस पूरा करीह सुरुज बाबा

जिनखर महिमा अपार…

छठी मैया गीत 4

छठी मैया सुन लीं अरजिया

छठी मैया सुन लीं अरजिया हमार,

भर दीं खुशियन से घरवा हमार।

निर्जल व्रत करके अइनीं दुआर,

सुखी रहे परिवार हमार।

सूरुज देवता किरिनिया बिखेरीं,

मैया सबके बिगड़ी बनइहें,

लाल चुनरिया तोहरे चढ़इब,

चरणन में शीश नवइब।

छठी मैया गीत 5

उग हे सुरुज देव

उग हे सुरुज देव, भइल भिनुसार,

अरघ के बेर भइल, खोल दीं दुआर।

दउरा सजाके घाटे अइनीं,

दीप जलाके आस लगइनीं।

हे छठी मैया, राखीं लाज हमार,

सुख-समृद्धि से भर दीं संसार

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए छठ गीतों के बोल पारंपरिक भोजपुरी लोकगीतों और प्रचलित लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में इनके बोल और गायन शैली में अंतर हो सकता है।