Chaturgrahi Yoga March 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 19 मार्च को ग्रहों का एक विशेष संयोग बनने जा रहा है। यह गुरु की राशि मीन में बनेगा है। मीन राशि में 19 मार्च को शनि, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र देव विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एक ही राशि में कई प्रभावशाली ग्रह एकत्र होते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। लेकिन यह ग्रह संयोग विशेष रूप से मीन, वृष और धनु राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत दे सकता है।

क्या होता है चतुर्ग्रही योग और कैसे बनता है

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब किसी एक राशि में चार ग्रह एक साथ स्थित हो जाते हैं, तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। यह योग ज्योतिष में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कई ग्रहों की ऊर्जा एक ही स्थान पर सक्रिय हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस योग में शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जैसे प्रभावशाली ग्रह शामिल हों, तो यह योग व्यक्ति के जीवन में उन्नति, प्रतिष्ठा, आर्थिक मजबूती और नए अवसर प्रदान कर सकता है।

सूर्य, चंद्र, शुक्र और शनि के चतुर्ग्रही योग का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष के अनुसार शनि देव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और पद-प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और लोकप्रियता को दर्शाते हैं और शुक्र धन, वैभव, सुख-सुविधा और आकर्षण के कारक ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों का एक साथ होना कई शुभ संकेत देता है। इस ग्रह योग के प्रभाव से कई लोगों के जीवन में करियर से जुड़े अवसर, आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

इन राशियों को मिल सकता है विशेष लाभ

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि में ही यह चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। साथ ही यह योग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होने की संभावना है। वहीं इस दौरान नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वहीं अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही इस दौरान मान- सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय आपको कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए यह चतुर्ग्रही योग आर्थिक दृष्टि से काफी अनुकूल रह सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बन रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही यदि आप किसी नए व्यापार या निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन निवेश सोच- समझकर करें।

वहीं नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और आपके काम की सराहना हो सकती है। वहीं इस दौरान नेटवर्किंग बढ़ सकती है और नए लोगों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभ दे सकते हैं। लेकिन इस समय आपको किसी को धन उधार सोच- समझकर देना चाहिए।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

चतुर्ग्रही योग आपको अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान करियर में प्रगति के नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है और कारोबार का विस्तार होने की संभावना है।

साथ ही अगर आप संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रह सकता है। लेकिन इस समय थोड़ा माता की सेहत का ध्यान रखें। वहीं पैसे खर्च थोड़ा सोच-समझकर करें और बजट का ख्यान रखें, तो बेहतर होगा।

हालांकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।