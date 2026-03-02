Chandra Grahan 2026 Dos and Don’ts: वैदिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कल यानि 3 मार्च को लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ‘ब्लड मून’ के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिस दिन देशभर में होलिका दहन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। इसी कारण इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बता दें कि भारत में यह चंद्र ग्रहण साफतौर पर दिखाई देगा, इसलिए धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ग्रहण काल में किए गए कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है। ऐसे में कुछ कार्य करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ कामों से बचने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि ग्रहण के समय नियमों का पालन करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कार्यों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के समय अपनाए जाने वाले जरूरी नियम और सावधानियां।

चंद्रग्रहण के दिन क्या न करें (Chandra Grahan 2026 Don’ts)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में भगवान की मूर्तियों को छूना शुभ नहीं माना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी, पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ों को छूने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण काल में ऐसा करने से दोष लग सकता है और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं।

ग्रहण के दिन नकारात्मक सोच या बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के झगड़े या वाद-विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर का माहौल बिगड़ सकता है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में दांपत्य संबंध बनाना शुभ नहीं माना जाता।

ग्रहण के दिन चाकू, सुई और कैंची जैसी नुकीली चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए।

इसके अलावा इस दौरान नाखून या बाल काटना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए इन कार्यों से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही इस समय उन्हें चाकू, सुई या अन्य नुकीली वस्तुओं को छूने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है।

चंद्रग्रहण के दिन क्या करें (Chandra Grahan 2026 Dos)

ग्रहण काल के दौरान घर के मंदिर को लाल या पीले रंग के कपड़े से ढक देना बेहतर माना जाता है।

ग्रहण काल में दान करने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष कम होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

ग्रहण के दिन मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र और चंद्रमा का मंत्र “ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः” का जप करना बेहद फलदायी माना जाता है।

इसके अलावा, आप इस समय अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

ग्रहण काल में श्राद्ध, हवन, जप और तर्पण करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और घर-परिवार में सुख-शांति और आशीर्वाद बना रहता है।

ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शरीर और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्नान के बाद घर और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करना भी लाभकारी माना जाता है।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।