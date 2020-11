Lunar Eclipse or Chandra Grahan November 2020: 30 नवंबर, सोमवार के दिन चंद्रग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रग्रहण को बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा से ही चंद्रग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।

ग्रहण के दौरान क्या ना करें (What Not to Do During Sutak Kaal)

चंद्रग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, सूई और तलवार आदि का इस्तेमाल ना करें।

इस अवधि में ना खाना बनाएं और ना ही खाना खाएं। ग्रहण लगने से पहले बना हुआ खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है।

ग्रहण के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही अपने घर के किसी बच्चे को स्नान करवाएं।

ध्यान रखें कि ग्रहण काल में खुले आसमान के तले खड़े होने, बैठने या रहने आदि को मना किया जाता है।

बताया जाता है कि ग्रहण में सब्जी और फल आदि नहीं काटने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको यह काम जरूर अवॉइड करना चाहिए।

कोशिश करें कि इस दौरान आप ना सोएं। विशेष तौर पर अगर आप गर्भवती हैं तो ग्रहण के दौरान सोना मना किया जाता है। कहते हैं कि इससे बच्चे में शारीरिक या मानसिक विकार आ सकता है।

ग्रहण का सूतक काल लगने से लेकर ग्रहण की अवधि खत्म होने तक अपने घर के मंदिर या बाहर किसी मंदिर में जाकर पूजा-पाठ ना करें। अगर गलती से इस समय पूजा की है तो फिर मंदिर की सफाई करनी चाहिए।

कहा जाता है कि ग्रहण की अवधि में संभोग नहीं करना चाहिए और ना ही अपने जीवनसाथी से इस विषय में कोई बात करनी चाहिए।

क्या करें (What to Do During Sutak Kaal)

ईश्वर के रूप, गुण और स्वभाव का ध्यान करें। संभव हो तो ईश्वर के नामों का जाप करें। आप चाहें तो उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में यह कोशिश करें कि सूतक काल समाप्त होने के बाद स्नान कर अन्न दान जरूर करें। ध्यान रखें कि इस दौरान घर-परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहे।

