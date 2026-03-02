Lunar Eclipse in Sun Sign Lunar Eclipse Astrology Effects Eclipse Impact on Zodiac Signs: फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 24 घंटे बाद सूर्य की राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रहण की यह खगोलीय घटना केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं यह ग्रहण सूर्य की राशि सिंह में लगने जा रहा है। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय करियर, कारोबार और आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोल सकता है।

साथ ही ग्रहण काल में चंद्रमा मन, भावनाओं और निर्णय क्षमता का कारक होता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, पद और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सूर्य की राशि में लगने वाला चंद्र ग्रहण कई जातकों के लिए जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है।

खगोल दृष्टि से चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जो तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी, सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है। इस दौरान चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं।

ज्योतिष की दृष्टि से चंद्र ग्रहण

धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब असुर राहु ने अमृत पी लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सिर वाला हिस्सा ‘राहु’ (मुख) और धड़ वाला हिस्सा ‘केतु’ कहलाया और तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, इसी को ग्रहण कहा जाता है।

इन राशियों के लिए ग्रहण हो सकता है सकारात्मक

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर में नई जिम्मेदारियों और पदोन्नति के संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अधिकारियों से सराहना मिलने के योग हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील या साझेदारी का लाभ मिल सकता है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लेकिन लाभ के संकेत प्रबल हैं। साथ ही इस समय आपको मेहनत के साथ- साथ भाग्य का भी साथ मिल सकता है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत दे रहा है। करियर में बदलाव या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है।

वृषभ राशि Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय स्थिरता और लाभ का संकेत दे रहा है। संपत्ति या निवेश से लाभ हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है लेकिन आपको इस समय मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।