Chandra Grahan 28 August 2026: श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन के साथ-साथ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse) है। खगोलीय दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के दिन होने के कारण ये काफी खास माना जा रहा है। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक राखी के पर्व में चंद्र ग्रहण होने से लोगों के मन में असमंसज है कि आखिरी कैसे चंद्र ग्रहण के दौरान भाई को राखी बांधेंगे। चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय, भारत में दिखेगा कि नहीं सहित सूतक काल कब से लगेगा…

चंद्र ग्रहण का समय (Chandra Grahan 2026 Timing)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्र ग्रहण का आरंभ 28 अगस्त की सुबह करीब 8 बजकर 04 मिनट पर हो रहा है, जो करीब सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर है।

उपछाया ग्रहण- 28 अगस्त को 06:53

आंशिक सूर्यग्रहण- 28 अगस्त को 08:03

अधिकतम ग्रहण- 28 अगस्त को 09:42

आंशिक सूर्यग्रहण समापन का समय- 28 अगस्त को 11:21 पर

उपछाया ग्रहण समाप्त- 28 अगस्त को दोपहर 12:31 पर

भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा कि नहीं? (Lunar Eclipse Visible In India)

बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सुबह के समय लग रहा है। इसलिए ये भारत में नहीं दिखाई देगा।

कहां कहां दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण? (Where to watch Chandra Grahan 2026)

साल 2026 का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका आदि जगहों पर दिखाई दे सकता है।

क्या चंद्र ग्रहण का लगेगा सूतक काल? (Sutak kaal In India or Not)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण आरंभ होने के करीब 9 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस दौरान शुभ-मांगलिक कामों में पाबंदी लगने के साथ मंदिरों के भी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि, ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा।

रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण की छाया (Lunar Eclipse On Raksha Bandhan)

बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा के दिन लग रहा है। इस दिन देशभर में रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप भद्रा काल और राहुकाल का ध्यान रखते हुए अपने भाईयों को राखी बांध सकती हैं।

किस राशि में लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण

बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है। जहां पर मायावी ग्रह राहु विराजमान है। ऐसे में ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है। इसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में भी देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी पंचांग, खगोलीय घटनाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। चंद्र ग्रहण, सूतक काल और पूजा-पाठ से जुड़े नियम अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लें।