Chandra Grahan (Lunar Eclipse July 2020) Date, Timings, Live Streaming Online in India Updates: पिछले महीने ही दो ग्रहण देखने को मिले थे और दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई दिए। लेकिन 5 जुलाई यानी आज लगने वाला उपच्छाया चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समयानुसार ये ग्रहण सुबह के समय लगने जा रहा है जिस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा। लेकिन ज्योतिष अनुसार सभी राशियों पर इसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। जानिए चंद्र ग्रहण से संबंधित पूरी डिटेल यहां…

यहां देख सकेंगे ग्रहण का लाइव नजारा

चंद्र ग्रहण का समय: ग्रहण की शुरुआत 5 जुलाई की सुबह 08:38 AM से होगी। इसके बाद ये 09:59 AM अपने पूर्ण प्रभाव में होगा और इसकी समाप्ति 11:21 AM पर होगी। उपच्छाया चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 02 घण्टे 43 मिनट की है। इसके बाद अगला चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा।

किन देशों में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत के लोग इस ग्रहण को ऑनलाइन ही देख पाएंगे क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।

Chandra Grahan 2020: 5 राशि के जातकों पर ग्रहण का सबसे ज्यादा पड़ेगा असर, इन चीजों को लेकर रहें सतर्क

चंद्र ग्रहण कैसे देख सकते हैं? चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं होती है। आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन चंद्र ग्रहण को आप पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स के जरिए देख सकते हैं। इनमें लाइवस्ट्रीम करने वाले फेमस होस्ट Slooh और Virtual Telescope भी शामिल हैं। Virtual Telescope Project 2.0 को ग्रहण के लाइव वेबकास्ट के लिए जाना जाता है।

ग्रहण का राशियों पर प्रभाव: चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर मिथुन राशि और धनु राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। मिथुन राशि में ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान इन दो राशि के लोगों को मानसिक तनाव होगा। इसके अलावा वृश्चिक, कन्या और सिंह राशि के जातक इस ग्रहण से अधिक प्रभावित होंगे।