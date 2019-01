Chandra Grahan January 2019 Date and Time in India, Super Blood Wolf Moon Lunar Eclipse January 2019 Date, Timing, Time in India: साल 2019 का पहला चंद्रग्रहण 21 जनवरी को होने जा रहा है। यह ग्रहण इस महीने का दूसरा ग्रहण होगा। इससे पहले जनवरी महीने में ही सूर्य ग्रहण था। सोमवार को हो रहे इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। यह ग्रहण चंद्रमा की राशि कर्क में बन रहा है। सोमवार को पड़ने वाले इस ग्रहण को मध्य प्रशांत महासागर, उत्तरी-दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण सुबह 10.11 बजे से लेकर 11.12 बजे तक रहेगा। ये ग्रहण न्यूयार्क, लॉस एंजिलेस, लंदन, शिकागो, एथेंस, पेरिस, मास्को, ब्रेसेल्स और वाशिंगटन डीसी में दिखेगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए कर्क राशि के जातक को इस ग्रहण पर सावधानी बरतनी होगी।

चंद्रग्रहण का समय – साल का पहला चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भारतीय समयानुसार यह चंद्रग्रहण सुबह 10.11 बजे से शुरू होगा और करीब 1 घंटा यानि 11.12 बजे तक रहेगा। कहा जाता है ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इसलिए सूतक 20 जनवरी की रात 9 बजे से ही शुरु हो जाएगा।

कब होता है चंद्रग्रहण – जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक ही लाइन में आ जाते हैं और चांद पर पृथ्वी की प्रच्छाया पड़ती है तब चंद्रग्रहण होता है।