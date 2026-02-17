Chandra Grahan 2026: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का भी विशेष महत्व है। खगोलीय घटना होने के साथ-साथ चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व भी विशेष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश और विश्व स्तर पर भी देखा जाता है। वहीं हिंदू परंपरा में ग्रहण काल को अशुभ समय माना गया है। यही कारण है कि अगर भारत में ग्रहण दिखा, तो सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ नहीं किया जाता है और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी होली के अवसर पर पड़ रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह समा जाता है, तब कई देशों में ‘ब्लड मून’ का दुर्लभ दृश्य दिखाई देता है। यदि भारत में यह ग्रहण दिखाई देता है, तो धार्मिक दृष्टि से सूतक काल मान्य होगा। आइए जानते हैं कि साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा या नहीं, सूतक काल कब से कब तक रहेगा और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां…

कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण 2026? (Chandra Grahan 2026 Date And Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च, मंगलवार को लगने वाला है। जो यह ग्रहण 2 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर शाम 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगा।

चन्द्रोदय – 06:26 पी एम

उपच्छाया से पहला स्पर्श – 02:16 पी एम

प्रच्छाया से पहला स्पर्श – 03:21 पी एम

खग्रास प्रारम्भ – 04:35 पी एम

परमग्रास चन्द्र ग्रहण – 05:04 पी एम

खग्रास समाप्त – 05:33 पी एम

प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श – 06:46 पी एम

उपच्छाया से अन्तिम स्पर्श – 07:52 पी एम

भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा कि नहीं (Chandra Grahan 2026 Visible In India)

बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आने वाला है। ये चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा पूर्वी भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में दिखेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों के अलावा कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में भी अद्भुत नजारा दिखेगा। इसके शहरों के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, और जयपुर जैसे शहरों में यह आंशिक (Partial) रूप में दिखाई देगा।

चंद्र ग्रहण 2026 सूतक काल (Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal)

बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आने वाला है। इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण आरंभ होने के 9 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है। ऐसे में 3 मार्च को को सुबह 09:39 बजे से सूतक काल आरंभ होगा, जो ग्रहण समाप्त होने के साथ समापन होगा।

होलिका दहन पर रहेगा चंद्र ग्रहण का साया

इस साल होलिका दहन 3 मार्च को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है। होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है। विद्वानों के अनुसार, होलिका दहन सूतक काल शुरू होने से पहले या विशेष मुहूर्त में ही होलिका दहन किया जाएगा।

चंद्र ग्रहण 2026 के समय चंद्रमा की स्थिति

साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ विराजमान होंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। जनसत्ता इनकी सत्यता या प्रभावशीलता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।”