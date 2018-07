Chandra Grahan 2018 Date and Time: किस दिन होगा चंद्र ग्रहण, जानिए भारत में कब दिखाई देगा

Chandra Grahan 27 July 2018 Dates and Time in India, Lunar Eclipse 2018 Date and Timings in India: इस बार साल का दूसरा चंद्रग्रहण 27 जुलाई को हो रहा है। यह सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 27 जुलाई की रात 11 बजकर 54 मिनट पर शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 3 बजकर 49 मिनट तक होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 103 मिनट की होगी। पूर्ण चंद्रग्रहण रात 1 बजकर 28 मिनट से लेकर रात 2 बजकर 43 मिनट तक देख सकते हैं। 28 जुलाई की रात 1 बजकर 55 मिनट पर चांद सबसे गहरे रंग का दिखाई देगा। बता दें इतना लंबा चंद्र ग्रहण 104 साल बाद हो रहा है। चंद्रग्रहण पौने चार घंटे का होगा। भारत में यह आंशिक और पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा। आपको बता दें इस साल 31 जनवरी साल का पहला चंद्र ग्रहण हुआ था। जिसमें करीब 1 घटे 16 मिनट का खग्रास था। उस दौरान चंद्रग्रहण को आसानी से देखा गया था। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्रग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्टिका में भी देखा जा सकेगा। इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 16 जुलाई साल 200 में लगा था। तब भी यह ग्रहण 1 घंटे 46 मिनट की अवधि का था। 27 जुलाई को एक विशेष घटना और होने जा रही है। चंद्र ग्रहण की रात मंगल पृथ्‍वी के सबसे करीब होगा, जिससे यह चमकीला नजर आएगा।

कब होता है चंद्रग्रहण – चंद्र ग्रहण एक खगोलिय घटना है। यह उस वक्त होता है जब सूर्य और चांद के बीच धरती आ जाएं। विज्ञान में इस घटना को चंद्रग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी की वजह से चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी रुक जाती है। इसी को चंद्रग्रहण कहते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App