Chandra Grahan 2026 Upay: चंद्र ग्रहण को ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तर बदल जाता है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों सक्रिय हो जाती हैं। साल 2026 का चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिस कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दिन होलिका दहन जैसे पावन पर्व का संयोग बनना इसे और खास बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण के समय किए गए उपाय कई गुना फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान साधना, मंत्र जाप, दान और आत्मशुद्धि के कार्य करने से जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। हालांकि, इस काल में कुछ कार्यों से बचने की भी सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं इस दौरान किए जाने वाले खास उपायों के बारे में…

चंद्र ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपाय

मंत्र जाप

ग्रहण काल में मंत्र जाप को अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र और चंद्र देव के मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और चंद्र दोष शांत होता है। इसके साथ ही अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस समय किया गया जप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है।

दान-पुण्य

चंद्र ग्रहण के दौरान दान-पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र, चीनी और चांदी का दान करने से पितृ दोष और चंद्र दोष दूर होते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं।

धार्मिक ग्रंथों का पाठ

ग्रहण काल में ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी लाभकारी माना गया है। इससे मन शांत रहता है और नकारात्मक विचारों से दूरी बनी रहती है। वहीं, झगड़े, वाद-विवाद और नकारात्मक लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय भावनाएं जल्दी प्रभावित होती हैं।

ग्रहण समाप्त होने के बाद करें ये काम

ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है। स्नान के पश्चात घर और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे ग्रहण काल के दौरान उत्पन्न नकारात्मकता दूर हो जाती है।

