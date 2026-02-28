Chandra Grahan 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में तब दिखाई देगा जब यह मोक्ष काल यानी समाप्ति की ओर होगा। चंद्र ग्रहण से लगभग नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो मोक्ष काल के बाद समाप्त होता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्र ग्रहण दोपहर 03:20 बजे से आरंभ हो रहा है, जो शाम 06:47 बजे समाप्त होगा। ऐसे में 9 घंटे पहले यानी सुबह 06 बजकर 20 मिनट से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। यह ग्रहण सूर्य की राशि सिंह और शुक्र के नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी घटित होगा जिसका ज्योतिष महत्व काफी माना जा रहा है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या होगा चंद्र ग्रहण का असर…

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप धैर्य से काम करेंगे, तो आपको अवश्य सफलता हासिल हो सकती है। व्यापार में भी किसी भी प्रकार की रणनीति सोच-समझकर बनाएंगे। इस राशि के पांचवें भाव में चंद्रमा स्थिति रहेंगे। ऐसे में मन, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इस दौरान मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, क्योंकि इस अवधि में आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी। लव लाइफ में भी किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आ सकती है। गर्भवती महिलाएं इस अवधि में अपना विशेष ख्याल रखें। मानसिक शांति बनाए रखें। अशुभ फलों से बचने के लिए ध्यान और मंत्र जाप करें।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों को इस समय कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना लाभकारी होगा। इस राशि के चतुर्थ भाव में ग्रहण लग रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को घर के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। इसलिए धैर्य और संयम से हर काम करेंगे। इस अवधि में घर, जमीन या वाहन से जुड़े निर्णय लेने से बचें। हर तरह के वाद-विवाद से दूर रहें। अशुभ फलों से बचने के लिए इस राशि के जातक ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्तुओं का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों को अपने व्यापार, नौकरी और व्यक्तिगत संबंधों में अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। इस राशि की गोचर कुंडली में ग्रहण तृतीय भाव में लग रहा है। इसलिए अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। छोटी यात्राओं में सतर्कता रखें।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के लिए यह ग्रहण द्वितीय भाव में हो रहा है। इस भाव को धन, परिवार और वाणी का कारक माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातक बेवजह खर्च से परेशान हो सकते हैं। अपनी वाणी पर ध्यान रखें। अनजाने में कटु वचन निकल सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें। संयम और शांति इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में ग्रहण लगने वाला है। इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है। मानसिक अस्थिरता रह सकती है। पुरानी बातें विचलित कर सकती हैं। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। क्रोध और अहंकार से दूरी रखें। अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि में ग्रहण द्वादश भाव में लगने वाला है। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। सेहत का विशेष ध्यान रखें और जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निवेश या आर्थिक निर्णय न लें। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ॐ दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। इसके अलावा मूंग की दाल या अन्य हरी चीज का दान करना लाभकारी होगा।

तुला राशि (Libra Zodiac)

इस राशि वालों के लिए ग्रहण एकादश भाव में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर असर देखने को मिल सकता है। बड़े लाभ के लालच से दूर रहें। इससे धन हानि हो सकती है। गुस्से और अचानक लिए गए फैसलों से बचना चाहिए। इससे आपको हानि हो सकती है। अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गौ माता को आटा खिलाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली में ये ग्रहण दशम भाव में लगने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों के करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर अधिक असर देखने को मिलेगा। इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद संभव हैं। नौकरी बदलने का निर्णय जल्दबाजी में न लें। इसलिए हर निर्णय धैर्यपूर्वक लें। अशुभ फलों से बचने के लिए मसूर दाल और गुड़ का दान करें।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि में ग्रहण नवम भाव में लग रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों की किस्मत में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। विश्वास में डगमगाहट आ सकती है। उच्च शिक्षा या लंबी यात्रा में बाधाएं संभव हैं। शुभ फलों के लिए हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर नई योजनाओं की शुरुआत करना लाभकारी होगा।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों को पैसों से संबंधित कार्यों को सोच समझकर करना होगा। इस राशि में ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है। ऐसे में अचानक घटनाएं हो सकती है। पुराने रहस्य उजागर हो सकते हैं। आर्थिक हानि से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शनि की पूजा करने और मंत्रों का जाप करना लाभकारी होगा।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

इस राशि के सप्तम भाव में ग्रहण लगेगा। ऐसे में दांपत्य संबंधों में भ्रम या मतभेद हो सकते हैं। आवेश में आकर ब्रेकअप या नया वचन न दें। जीवनसाथी या पार्टनर की बात को आराम, धैर्य और संयम के साथ सुने। मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें और भविष्य की योजनाएं सोच-समझकर बनाएं

मीन राशि (Pisces Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के षष्ठ भाव में ग्रहण लग रहा है। सेहत को लेकर बिल्कुल सतर्क रहें। कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाए रखें। अपने काम से मतलब रखें। अपने कार्य में अनुशासन और नियमितता बनाए रखनी चाहिए। आर्थिक प्रगति के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।