Chandra Grahan 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 3 मार्च को यह ग्रहण सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में लगने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब भी कोई बड़ा ग्रहण लगता है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है।

वहीं आपको बता दें कि इस बार का चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों का मानना है कि सिंह राशि में ग्रहण पड़ने के कारण मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं।

क्या होता है चंद्र ग्रहण

खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यह घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है।

चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय दृष्टिकोण

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मानसिक स्थिति, माता और भावनात्मक स्थिरता का कारक माना जाता है, जबकि सूर्य नेतृत्व, प्रशासन, प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्र के कारक हैं। इसलिए जब सूर्य की राशि में चंद्र ग्रहण लगता है तो इसे नई जिम्मेदारियों और सामाजिक पहचान में परिवर्तन का संकेत माना जाता है। यह समय पुराने प्रयासों के परिणाम मिलने और नई उपलब्धियों की शुरुआत का भी हो सकता है।

इन 3 राशियों को मिल सकते हैं लाभ

मेष राशि (Aries Zodiac)

आप लोगों के लिए सूर्य ग्रहण सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ग्रह सिंह राशि में लगने जा रहा है और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल और सूर्य देव में मित्रता का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि के जातकों को करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है।

वहीं पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होने के संकेत हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। लेकिन इस समय आपको मेहनत करते रहना है। किस्मत के ऊपर नहीं बैठना है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह ग्रहण आपक राशि में ही लगने जा रहा है। इसलिए कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप में निखार देखने को मिलने के संकेत हैं। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। निवेश से भी लाभ के योग बन रहे हैं।

लेकिन बस निवेश सोचसमझकर लें। साथ ही किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। वहीं इस समय क्रोध पर थोड़ा काबू रखें, क्योंकि गुस्सा आपके संबंध खराब कर सकता है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस समय छात्रों को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। साथ ही इस समय रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं और करियर में नई दिशा मिल सकती है।

साथ ही इस समय आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। साथ ही इस समय आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इस समय आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।