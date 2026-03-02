Chandra Grahan 2026 Kab Lagega, Date, Time, Upay LIVE Updates: सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। वहीं हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए घरों से लेकर मंदिरों तक में कई कठिन नियमों का पालन किया जाता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो फ्यूचर पंचांग के अनुसार 3 मार्च को पड़ने जा रहा है। आपको बता दें यह ग्रहण भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि यह एक आंशिक (खण्डग्रास) चंद्रग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा। बता दें इस दृश्य को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ये नजारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इस दौरान चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जहां पहले से छाया ग्रह केतु विराजमान हैं। आइए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल का टाइम…



Live Updates