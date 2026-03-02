Chandra Grahan 2026 Kab Lagega, Date, Time, Upay LIVE Updates: सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। वहीं हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए घरों से लेकर मंदिरों तक में कई कठिन नियमों का पालन किया जाता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो फ्यूचर पंचांग के अनुसार 3 मार्च को पड़ने जा रहा है। आपको बता दें यह ग्रहण भारत में मान्य होगा। आपको बता दें कि यह एक आंशिक (खण्डग्रास) चंद्रग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा। बता दें इस दृश्य को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ये नजारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इस दौरान चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जहां पहले से छाया ग्रह केतु विराजमान हैं। आइए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल का टाइम…
भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा कि नहीं (Chandra Grahan 2026 Visible In India)
साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह ग्रहण विशेष रूप से पूर्वी भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों सहित कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में भी यह खगोलीय दृश्य बेहद आकर्षक रहेगा। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में यह चंद्र ग्रहण आंशिक (Partial) रूप में दिखाई देगा।
कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण 2026? (Chandra Grahan 2026 Date And Time)
द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 मार्च, मंगलवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समयानुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 2 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर शाम 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगा।
चंद्र ग्रहण 2026 सूतक काल (Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal)
ज्योतिष अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से सूतक काल स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में 3 मार्च को को सुबह 09:39 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएंगे, जो ग्रहण समाप्त होने के साथ खत्म होंगे।
चंद्र ग्रहण समय (Chandra Grahan Timing 2026)
फ्यूचर पंचांग अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा। यह शाम 06 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा। इसका सूतक काल भी भारत में प्रभावी होगा।