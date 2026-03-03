Chandra Grahan 2026: हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है। इसका असर देश-दुनिया के साथ-साथ 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बता दें कि आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल भी आरंभ हो चुका है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो चुका है, जो मोक्ष काल समाप्त होने के साथ हट जाएगा। इस दौरान हर शुभ, मांगलिक कार्यों की मनाही से लेकर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के साथ किए गए कार्य से दोष लगता है और नकारात्मक ऊर्जा काफी फैली होती है। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान-दान करने के साथ-साथ कुछ कामों को करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद किन कामों को करना लाभकारी हो सकता है…

कब से कब तक चंद्र ग्रहण 2026 (Chandra Grahan 2026)

साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से आरंभ हो रहा है, जो शाम को 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा।

चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद करें ये काम

ग्रहण समाप्त होने के बाद करें घर की सफाई

चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर पर झाड़ू लगाने के साथ पोछा लगाएं। पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें। इससे पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।

ग्रहण के बाद कर ले स्नान

चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं का शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। इसके लिए स्नान कर लें। इससे आपके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मन और दिमाग शांत रहता है।

करें दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के बाद दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में आप चावल, दूध, चीनी और आटा, सफेद कपड़ा, सफेद मिठाई का भी दान करना लाभकारी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो मोती या चांदी की किसी वस्तु का दान करना लाभकारी हो सकता है।

घर का करें शुद्धिकरण

घर की सफाई करने के बाद शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी है। इसके लिए गंगाजल मंदिर, तुलसी के पौधे में छिड़कें। इसके बाद पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है।

घर में जलाएं धूप और दीपक

चंद्र ग्रहण के बाद घर की साफ-सफाई, शुद्धिकरण के बाद घी का दीपक और धूप जलाएं और पूरे घर में दिखाएं।

ताजा खाना बनाएं

अगर आपने सूतक काल के समय खाना बनाया है और उसमें तुलसी दल नहीं डाला है, तो इसे हटा दें और ग्रहण के बाद ताजा खाना बनाएं।

खिलाएं गाय को रोटी

चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद बनाए गए भोजन में से एक रोटी गाय को निकाल लें और उसे खिलाएं। अगर रात के समय संभव नहीं है, तो सुबह के समय इस रोटी को खिला दें। ऐसा करने से ग्रहण के दोषों से मुक्ति मिल सकती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।