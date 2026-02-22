Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण का दिन दान और धार्मिक उपायों के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ खास चीजों का दान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि व मानसिक शांति आती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन और माता का कारक ग्रह है, इसलिए इस दिन किया गया दान मानसिक संतुलन को मजबूत करता है और पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता लाता है। ग्रहण काल में श्रद्धा और नियमों के साथ किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक प्रभाव दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर किन-किन चीजों का दान करना शुभ फल देता है।

सफेद वस्तुओं का दान

ज्योतिष में चंद्रमा को सफेद रंग से जोड़ा जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन सफेद चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। चंद्र ग्रहण के अवसर पर आप चावल, चीनी, दूध और दूध से बनी मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद कपड़ों का दान करना भी शुभ फल देता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और चंद्र दोष के प्रभाव से राहत मिलती है।

चांदी या मोती का दान

चंद्र ग्रहण के दिन चांदी या मोती का दान करना भी विशेष शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। खासकर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो, उन्हें यह दान विशेष लाभ दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार चांदी और मोती चंद्रमा से जुड़े होते हैं। इनके दान से जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और मन को शांति मिलती है। साथ ही तनाव और मानसिक उलझन से भी राहत महसूस होती है।

अन्न का दान

हिंदू धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का दान करना भी बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन कराने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप कच्चा अनाज जैसे गेहूं, चावल या दालें भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

धन का दान

चंद्र ग्रहण के दिन धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन धन का दान करने से आप दूसरों की मदद करते हैं और साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार, चंद्र ग्रहण के दिन किया गया धनदान कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुधारने में सहायक होता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस दान से माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और जीवन में समृद्धि आती है।

दीप दान

चंद्र ग्रहण के दिन दीपक दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप पवित्र नदियों में मिट्टी के दीपक जलाकर प्रवाहित करते हैं, तो इससे चंद्र दोष से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। दीप दान का एक और लाभ यह भी है कि इससे जीवन में ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलता है। चंद्रग्रहण की रात को आप चंद्रमा का स्मरण करते हुए भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र ग्रह के शुभ फल आपको मिलने लगते हैं और मन में शांति का अनुभव होता है।

