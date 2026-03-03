Chandra Grahan 2026: आर्यभट (Aryabhata), प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री, ने ग्रहण (सूर्य और चंद्र ग्रहण) की गणना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध रचना “आर्यभटीय” (Aryabhatiya), जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी, में खगोलीय गणनाओं और ग्रहणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आर्यभट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को वैज्ञानिक रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि ग्रहण चंद्रमा की छाया (पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण के लिए) या पृथ्वी की छाया (चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के लिए) के कारण होता है। यह उस समय की एक क्रांतिकारी समझ थी, क्योंकि उस युग में कई संस्कृतियों में ग्रहण को अंधविश्वास या दैवीय घटनाओं से जोड़ा जाता था। क्या आर्यभट पहले थे?

आर्यभट ने ग्रहणों की आवृत्ति और समय की गणना के लिए सटीक गणितीय विधियां दीं। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों को समझकर ग्रहण के समय और अवधि की भविष्यवाणी करने के तरीके बताए। उनकी पुस्तक में “गोलपाद” खंड में खगोल विज्ञान से संबंधित गणनाएँ शामिल हैं, जो ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए उपयोगी थीं।आर्यभट पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ग्रहण की गणना की, लेकिन उन्होंने भारतीय खगोल विज्ञान में इसे वैज्ञानिक और गणितीय आधार पर समझाने और भविष्यवाणी करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी गणनाएँ और सिद्धांत उस समय के वैश्विक खगोल विज्ञान के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थीं।

आर्यभट्ट के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जो तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी, सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं।

भारत के अलावा बेबीलोन, मिस्र और यूनानी खगोलशास्त्रियों ने भी ग्रहण का अध्ययन किया और उसका वैज्ञानिक कारण और सटीक समय जानने का प्रयास किया। बेबीलोन के खगोलशास्त्रियों ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही ग्रहणों की भविष्यवाणी शुरू कर दी थी। हालांकि, आर्यभट का योगदान अद्वितीय था, क्योंकि उन्होंने भारतीय खगोलीय परंपराओं में ग्रहणों की गणना के लिए गणितीय मॉडल और सूत्र विकसित किए। उनकी गणनाएँ त्रिकोणमिति और खगोलीय गति के सिद्धांतों पर आधारित थीं, जो उस समय के लिए अत्यंत उन्नत थीं।

