Chandra Grahan 2023 Live: 130 साल बाद चंद्र ग्रहण और बुद्ध पूर्णिमा का अद्भुत संयोग, जानिए सूतक काल मान्य होगा कि नहीं

Chandra Grahan 2023 Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण उपच्छाया चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण काफी खास है, क्योंकि ऐसा करीब 130 साल बाद हो रहा है जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जानिए उपच्छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सबकुछ।

ल का पहला चंद्र ग्रहण आज रात 08 बजकर 44 मिनट से आरंभ होगा और इसका समापन देर रात 1 बजकर 02 मिनट पर होगा। जानिए चंद्र ग्रहण की हर एक अपडेट। (Photo- Freepik)

Go to Live Updates Chandra Grahan 2023 Live: साल क पहला चंद्र ग्रहण आज रात लगने वाला है। यह विशिष्ट ग्रहण न होकर उपच्छाया ग्रहण है। बता दें कि रात 8 बजकर 44 मिनट से देर रात 1 बजकर 1 मिनट तक चंद्र ग्रण लगने वाला है। यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र और तुला राशि में लगने वाला है। कई ज्योतिषों के अनुसार, साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। ऐसे में सूतक काल भी लगने वाला है। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही पूजा-पाठ करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के समय चंद्रमा राहु से ग्रसित हो जाता है और इसके कारण वह काफी कष्ट में होते हैं। इस दौरान चंद्र के मंत्रों का जाप करना लाभकारी मानी जाता है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर केवल उसकी उपछाया मात्र ही पड़ती है, तब इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं।जानिए चंद्र ग्रहण के बारे में एक एक बात। Live Updates 09:58 (IST) 5 May 2023 चंद्र ग्रहण का सूतक काल बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। इसलिए पूजा-पाठ के साथ-साथ धार्मिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। 09:29 (IST) 5 May 2023 कहां-कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण टाइमएंडडेट डॉट कॉम के अनुसार, साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा। Lunar Eclipse 2023: भारत में दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानिए टाइम से लेकर सूतक काल का समय तक