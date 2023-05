Live

Chandra Grahan 2023 Live: भारत सहित अन्य देशों में दिखा चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा, देखें दुर्लभ तस्वीरें

Chandra Grahan 2023 Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण उपच्छाया चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण काफी खास है, क्योंकि ऐसा करीब 130 साल बाद हो रहा है जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जानिए उपच्छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सबकुछ।

साल का पहला चंद्र ग्रहण आरंभ हो चुका है। जिसका समापन देर रात 1 बजकर 02 मिनट पर होगा। जानिए चंद्र ग्रहण की हर एक अपडेट। (Photo- Freepik)