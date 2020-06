What To Do After Chandra Grahan Or Lunar Eclipse: धार्मिक मान्यताओं अनुसार चंद्र ग्रहण लगना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान चंद्रमा पीड़ित होता है और धरती पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है। इसलिए ग्रहण काल में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किये जाते। ग्रहण का बुरा असर न पड़े इसके लिए ग्रहण काल के दौरान जप तप किये जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इसकी समाप्ति के बाद भी कुछ उपाय करने के लिए बताए गए हैं…

– ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्‍मक ऊर्जा घर में आ जाती है। इसलिए सफाई के बाद पूरे घर में धूप या अगरबत्‍ती का धुआं अवश्य दिखाएं।

– ग्रहण के तुंरत बाद स्नान कर लेना चाहिए। घर के मंदिर को भी गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके ल‍िए देवी-देवताओं और भगवान की सभी मूर्तियों और तस्‍वीरों पर गंगाजल छ‍िड़कना चाहिए।

– मान्यता ये भी है कि ग्रहण के समय पहने गए वस्‍त्रों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। बेहतर होगा कि आप स्‍नान के बाद इनको दान कर दें। चंद्र ग्रहण के बाद पितरों को याद करें व उनके नाम पर दान दें। ऐसा करने से ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

– चंद्र ग्रहण के बाद गरीबों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद उस पर गंगाजल छिड़कर उसे पवित्र कर लें।

– ग्रहण के बाद भगवान शिव की अराधना करना भी काफी अच्छा माना जाता है और हो सके तो निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु दान करें।

– ग्रहण के बाद गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्रदान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि सामान्य दिन से ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1 लाख गुना फलदायी होता है।

– मान्यतानुसार गर्भवती स्त्रियों को भी ग्रहण के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने से शिशु को त्वचा संबंधी परेशानियां आ सकती हैं।

