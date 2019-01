Chandra Grahan January 2019 Date and Time in India, Super Blood Wolf Moon Lunar Eclipse 2019 Date and Time Timing in India: 21 जनवरी को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का पहला पूर्ण होगा, जिसे सुपर ब्लड वोल्फ मून भी कहा जा रहा है। यह ग्रहण मध्य प्रशांत महासागर, उत्तरी-दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इससे पहले आखिरी चंद्र ग्रहण 27 जुलाई 2018 को पड़ा था। नासा के मुताबिक इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा धरती के सबसे करीब 3,63,000 किमी दूर होगा। जबकि चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी 4,05,000 किमी की दूरी पर होता है। इस बार का चंद्रमा सुपर ब्लड वोल्फ मून आम दिनों की तुलना में 14 फीसदी बड़ा और 30 फीसदी अधिक चमकीला दिखाई देगा। इस दौरान चांद का रंग लाल तांबे जैसा दिखाई देगा, जिस कारण साल के पहले ग्रहण को सुपर ब्लड वोल्फ कहा जा रहा है।

सूर्य की रोशनी पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती है। जिस कारण चंद्रमा का रंग ग्रहण के दौरान बदल जाता है। इस ग्रहण को नेटिव अमेरिकी जनजातियों ने वोल्फ मून नाम दिया है। माना जाता है पूर्णिमा की रात को भेड़िये भोजन के लिए जोर-जोर से आवाज लगाते हैं। इसलिए इसका नाम ब्लड वोल्फ ग्रहण नाम पड़ा। इस बार ग्रहण के दौरान तीन खगोलीय संयोग बन रहे हैं जिस कारण से चंद्रग्रहण की रात आसमान में अद्भुत नजारे दिखाई देंगे। लेकिन भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा।

Chandra Grahan 2019, Super Blood Wolf Moon Lunar Eclipse 2019: Date, Timing, All You Need to Know

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App