Chandra Grahan 2018 Effects On Rashi: जानिए आपकी राशि पर कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण का असर

Chandra Grahan 2018 Effects on Rashi: वृषभ – वृषभ राशि के लिए ग्रहण परेशानी भरा हो सकता है। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

Chandra Grahan 2018 Effects On Rashi in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Lunar Eclipse 27 July 2018 Effects on Rashi: 27 जुलाई को 21 वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इसकी कुल अवधि 6 घंटे 14 मिनट रहेगी। इसमें पूर्ण ग्रहण की अवधि करीब 103 मिनट रहेगी। भारत में इस ग्रहण की शुरूआत 27 जुलाई की रात 11 बजकर 55 पर शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 3 बजकर 49 मिनट तक होगी।

इससे पहले 26 जुलाई 1953 को बीसवीं सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण हुआ था। इस दौरान पूर्णग्रहण की अवधि करीब 101 मिनट रही थी और इस ग्रहण का कुल समय करीब 5 घंटे 27 मिनट था। इस ग्रहण का सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं किन-किन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा।

1. मेष – इस राशि के चंद्रग्रहण शुभ नहीं है। ग्रहण के कारण इस राशि के जातक को नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और प्रेम संबंधों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। आप भय महसूस करेंगे।

2. वृषभ – वृषभ राशि के लिए ग्रहण परेशानी भरा हो सकता है। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। इसलिए इस दौरान किसी बहस से दूर रहें। संतान पक्ष को कष्ट उठाना पड़ सकता है। लव लाइफ में परेशानी आ सकती है।

3. मिथुन – इस राशि के जातक की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको इस दौरान आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपके खर्चों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आप इस दौरान किसी के भरोसे ना रहें वरना नुकसान हो सकता है।

4. कर्क – कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है इसलिए निवेश करने से बचें।

5. सिंह – आपको चंद्र ग्रहण से धन हानि हो सकती है। आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। आपके अंदर उत्साह की कमी रहेगी व थका हुआ महसूस करेंगे।

6. कन्या – चंद्र ग्रहण के दौरान आपकी इनकम कम और खर्चों में वृद्धि होगी। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही काम में देरी हो सकती है।

7. तुला – इस राशि के जातकों के लिए चंद्रग्रहण शुभ रहेगा। आपको इस दौरान धन लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी।

8. वृश्चिक – आपके लिए ग्रहण सकारात्मक असर लाएगा। इससे आपकी नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी और धन लाभ होगा। कारोबार में प्रगति होगी।

9 .धनु – आपको इस दौरान हानि भी हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सेहत का ख्याल रखें।

10. मकर – इस राशि के जातक के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। सेहत का ख्याल रखें। तनाव ना लें और चिंता करने के बजाय खुद को कार्य में व्यस्त रखें।

11. कुंभ – आपको धन हानि हो सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार में अशांति रहेगा। वाद-विवाद से दूर रहें।

12. मीन – इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी सुख- सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस समय आपका आत्मबल भी काफी मजबूत रहेगा। आपके कार्य सफल होने की संभावना है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App