Shashi Aditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि वह एक राशि में करीब ढाई दिन ही रहता है। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति करता रहता है। अक्टूबर माह में चंद्रमा कई ग्रहों के साथ युति करके राजयोगों का निर्माण कर रहा है, जिससे 12 राशियों के जीवन में कई क्षेत्रों में असर देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही चंद्रमा अक्टूबर माह के आरंभ में यानी 6 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर वह उच्च के सूर्य के साथ युति करके शशि आदित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें सूर्य-चंद्र की युति से बना शशि आदित्य राजयोग लाभकारी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 6 अक्टूबर को 10:17 पी एम बजे चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जीाएंगे और 9 अक्टूबर 03:17 ए एम बजे तक इसी राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर शुक्र के साथ युति करेंगे। ऐसे में चंद्रमा सिंह राशि में सूर्य के अलावा केतु के साथ भी युति कर रहे हैं।

मिथुन राशि पर शशि आदित्य राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में सूर्य- चंद्रमा की युति होगी। ऐसे में शशि आदित्य राजयोग का निर्माण होने से इस राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपके काम की तारीफ होने के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस दौरान आप खुद को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। संवाद क्षमता में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपकी हर कोई तारीफ कर सकता है। लंबे समय से दिमाग में चल रही परेशानी का समाधान मिल सकता है। ऐसे में आपको मानसिक शांति मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्रों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है।

धनु राशि पर शशि आदित्य राजयोग का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए भी शशि आदित्य योग कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि के नवम भाव में सूर्य-चंद्र की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट या फिर ऑर्डर मिल सकता है जिससे आपको काफी मुनाफा मिल सकता है। आपके रिश्तों में भी मिठास बनी रह सकती है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। करियर में भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ राशि पर शशि आदित्य राजयोग का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के सातवें भाव में सूर्य- चंद्रमा की युति से शशि आदित्य राजयोग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातक कार्यस्थल में अपने काम में फोकस कर पाने में सफल हो सकते हैं। आपकी रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपके करियर में असर देखने को मिल सकता है। परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। उनके साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आप काफी खुश और उत्साहित रह सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।