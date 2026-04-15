Gajkesari Rajyog 2026:  वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व है, जो हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा की स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों में देखने को मिलता है। चंद्रमा को मन, माता, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा स्मरण शक्ति, सुख-समृद्धि, जननेन्द्रियों और शरीर में जल तत्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। बता दें कि इस समय चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है और इसके बाद मेष, वृषभ और 21 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में पहले ही भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में विराजमान है। ऐसे में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है।

गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। अधिकतर कामों में सफलता मिलने के साथ-साथ मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा मिलने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन तीन राशियों के बारे में…

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द्रिक पंचांग के अनुसार, 21 अप्रैल को दोपहर 1 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। इस अवधि में गुरु के साथ युति करके बना गजकेसरी राजयोग करीब 54 घंटे के लिए बनेगा। लेकिन इसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय तक देखने को मिलता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गजकेसरी राजयोग का निर्माण तब होता है जब गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो रही हो या फिर एक-दूसरे से केंद्र स्थान (1, 4, 7, 10वें भाव) में हों। इसे योग को प्रभावशाली राजयोगों में से एक माना जाता है। गजकेसरी राजयोग बनने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। अपार धन, बुद्धि, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा से लेकर हर क्षेत्र में सफल होते हैं। इस योग के प्रभाव से जातकों के अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।

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कन्या राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर

कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु और चंद्र के संयोग से बना गजकेसरी राजयोग अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। इस दौरान गुरु और चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव यानी कर्म स्थान में युति हो रही है। ऐसे में आपके करियर में सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं।

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। नए प्रोजेक्ट, डील या बिजनेस अवसर प्राप्त हो सकते हैं और  साझेदारी में काम कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद और लाभकारी पार्टनर से जुड़ने का मौका मिल सकता है।

विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि काफी फलदायी रहेगी। पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षाओं में अच्छे या उत्कृष्ट परिणाम मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य भी सामान्यतः अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे।

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वृषभ राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर

वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना बेहद शुभ और लाभकारी संकेत दे रहा है। इस दौरान गुरु आपकी राशि के दूसरे भाव, यानी धन स्थान में मार्गी होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और धन संचय में भी वृद्धि हो सकती है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही, आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा।

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह अवधि काफी लाभदायक साबित हो सकती है। मुनाफे में बढ़ोतरी के संकेत हैं और व्यापार में नई ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं। साथ ही, लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी है।

प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और रिश्तों में बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं।

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मिथुन राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर

इस राशि में गुरु बृहस्पति लग्न भाव में मार्गी होंगे, जो अत्यंत शुभ संकेत देता है। इस प्रभाव से जातकों को जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मानसिक तनाव में कमी आएगी और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, जिससे निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होगी।

इस अनुकूल ऊर्जा के कारण विवाह, संतान और व्यापार से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। करियर के क्षेत्र में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा।

विद्यार्थियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और शोध या रिसर्च से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। 

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ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।